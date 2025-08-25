Continúan fortaleciéndose lazos de amistad entre Guanajuato y Japón.

Guanajuato y Japón siguen fortaleciendo lazos de amistad, así quedó de manifiesto luego de la visita que realizó a la capital del Estado, la Viceministra Parlamentaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Arfiya Eri.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, le dio la bienvenida a Arfiya Eri, al igual que la comitiva japonesa que la acompañó en el Museo de los Poderes.

“Bienvenidos a Guanajuato, nos da mucho gusto recibirlos en esta ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad; para nosotros es importante recibir a quien consideramos como hermanos, y aliados de Guanajuato”, dijo la Mandataria Estatal.

Agregó que es motivo de orgullo recibir a esta delegación encabezada por una mujer que ha mostrado un gran liderazgo para las mujeres japonesas; “me da gusto recibirte, sobre todo en este edificio el Museo de los Poderes que es una joya arquitectónica de la capital de nuestro estado, así como el Teatro Juárez”.

La Viceministra, luego de agradecer el recibimiento de las autoridades estatales, resaltó que este tipo de encuentros fortalecen la relación de amistad entre Japón y México, y manifestó que es motivo de satisfacción conocer la ciudad de Guanajuato y apreciar su riqueza histórica y arquitectónica.

La comitiva japonesa, en la que se contó con la presencia del Cónsul General de Japón en León, Takero Aoyama, en compañía de las autoridades estatales caminaron por la calle principal de esta ciudad hasta el Teatro Juárez, donde la Viceministra firmó el libro de visitantes distinguidos.

En su recorrido estuvieron acompañados por las notas musicales de la tradicional “Estudiantinade Guanajuato”.

En la comitiva guanajuatense asistieron el Presidente del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos; el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona; la Secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar; la Secretaria de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles León; y la Secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés.

JVR