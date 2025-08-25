Aeropuerto Internacional de Tulum ‘Felipe Carrillo Puerto’ logra recibir a más de 2 millones 66 mil pasajeros.

En un hecho que reafirma el dinamismo turístico y la creciente conectividad del Caribe Mexicano, el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” recibió uno de los tres nuevos aviones Embraer E195-E2 de la aerolínea Mexicana de Aviación, procedente de la terminal aérea de la “Felipe Ángeles” (AIFA), con una ocupación completa de 132 pasajeros.

El vuelo, que también regresa con ocupación total, representa un paso más en el fortalecimiento de la conectividad aérea hacia el estado, contribuyendo directamente al desarrollo económico, la generación de empleos y la diversificación de mercados turísticos.

El gobierno de Quintana Roo encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, reconoce el compromiso de Mexicana de Aviación por ampliar su flotilla y abrir nuevas rutas que conecten de forma eficiente con los principales destinos del estado.

Este tipo de acciones son clave para consolidar al Caribe Mexicano como uno de los destinos más importantes y competitivos a nivel nacional e internacional.

“Seguiremos trabajando de la mano con aerolíneas, y actores del sector turístico para garantizar una conectividad aérea robusta y sostenible que impulse el turismo, fortalezca las comunidades locales y mantenga a Quintana Roo como líder en la industria como se establece en la Nueva Era de Turismo”, señaló el titular de la Secretaría Estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra.

¡Buenas noticias para el Caribe Mexicano! 🌴✈️ Hoy recibimos en el Aeropuerto Internacional de Tulum una de las nuevas aeronaves Embraer E195-E2 de @MexicanaVuela_, proveniente del AIFA, con 132 pasajeras y pasajeros a bordo y ocupación total en su regreso.



Seguimos… pic.twitter.com/B8SBqnGrOZ — Mara Lezama (@MaraLezama) August 26, 2025

