Monreal descarta focos rojos en la 4T tras declaraciones de ‘El Mayo’ Zambada

Mientras la oposición en la cámara de diputados insiste en que están encendidas las alertas, tras las declaraciones de Ismael Zambada, tras su juicio; el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila afirmó que luego de que Ismael “El Mayo” Zambada admitió que sobornó a políticos y gobernadores durante cinco décadas, esto: “no extiende ni enciende ningún foco rojo en la cuarta transformación”.

El coordinador parlamentario de Morena, en el recinto legislativo de San Lázaro, dijo que “el que nada debe, nada teme. Yo creo que, en la Cuarta Transformación, el proceso que hemos llevado a cabo ha sido muy transparente”.

Y agregó: “Yo veo que hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos, y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva a cabo contra esta persona en aquel país, donde seguramente se dará a conocer todo. Yo estoy seguro de eso.”

🗳📌MONREAL SOBRE "EL MAYO" ZAMBADA: "NO HAY NERVIOSISMO"



Ismael “El Mayo” Zambada admitió que sobornó a funcionarios en México.



Ricardo Monreal aseguó que “no hay preocupación, no hay nerviosismo, no hay distracción de nuestro trabajo”.



— Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 25, 2025

El también líder de JUCOPO, consideró que “si hay información fidedigna, clara, pruebas, por supuesto que la Fiscalía General u otras instancias mexicanas deben abrir una serie de investigaciones en México.”

El zacatecano, señaló que el partido guinda desde su entrada en el gobierno “está trabajando con tranquilidad, con una preocupación, simplemente: mantener la confianza del pueblo de México y de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Respecto a este tema concluyó: “Esa es nuestra preocupación. No veo ninguna otra preocupación provocada por las declaraciones de esta persona y no estamos de ninguna manera sometidos, subordinados, supeditados a lo que se diga.”

