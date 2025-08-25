Morena reconoce acarreo en proceso interno y afiliación

El Instituto Nacional de Formación Política de Morena reconoció que hubo acarreo en el proceso interno de conformación y afiliación del partido, tanto a nivel estatal como municipal, en el contexto de las elecciones estatales de 2025.

En la conferencia del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX, conocida como la Chilanguera, el coordinador del proyecto “Formación de Formadores” en la capital, Eduardo Cervantes, explicó que el partido guinda aprendió esta práctica del viejo régimen y que aún se mantiene dentro de la organización. Asimismo, consideró que ese modelo resulta necesario para ganar elecciones y sostener la gobernabilidad.

“Sí, sí hubo acarreo. ¿De dónde aprendimos el acarreo? Pues del viejo régimen. Es que Morena es híbrido ideológico y político, está mezclado, un champurrado. Algunos piensan —y yo creo que es cierto— que para ganar elecciones y para gobernar, la bendita gobernabilidad, como le llaman, se necesita ese híbrido”, explicó Cervantes.

Este reconocimiento ocurre tras las elecciones locales del 1 de junio en Veracruz y Durango, donde Morena y sus aliados enfrentaron mayor competencia de la oposición.

Según los resultados, en Veracruz, Morena ganó 11 alcaldías por sí solo, mientras que el Partido Verde obtuvo 13 y la alianza Morena-Verde se quedó con 60 municipios, sumando un total de 84. En contraste, el Partido del Trabajo, que decidió no ir en alianza con Morena, obtuvo 28 municipios de manera independiente. La mayoría de los 128 municipios restantes se repartieron entre PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos locales.

En Durango, Morena logró dos municipios por sí solo y, junto con la alianza Morena-Verde-PT, obtuvo 14, para un total de 16 de los 39 en disputa. Mientras tanto, la coalición PAN-PRI, denominada Unidad y Grandeza, consiguió 15. El PRI por separado obtuvo cinco y Movimiento Ciudadano alcanzó tres, consolidando la mayoría en el estado. La oposición se mantuvo en las principales ciudades, incluyendo la capital Durango y Lerdo, mientras que Gómez Palacio fue la única alcaldía clave obtenida por la alianza de Morena y sus aliados.

Eduardo Cervantes explicó que Morena gobernaba 131 de los 211 municipios de Veracruz y que 49 de ellos habían cambiado de partido, lo que significa que personas que habían ganado con otros partidos se habían pasado a Morena. Añadió que, de esos 131 municipios, Morena perdió 60 y ganó 71.

Por otro lado, Cervantes afirmó que el compromiso con el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador dentro de Morena representa hoy la minoría. Indicó que, para garantizar la continuidad del proyecto, es necesario modificar el equilibrio de poder y que las personas comprometidas tengan más influencia que quienes se oponen.

“Ahora el compromiso con el proyecto que inspiró López Obrador dentro de Morena es la minoría; es minoría en un híbrido que llegó para quedarse y no para regresar al pasado. ¿Qué hacer? En mi opinión, cambiar la correlación de fuerzas para que tenga más peso la gente comprometida con el proyecto que los que están en contra”, concluyó Cervantes.