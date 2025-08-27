Fiscalía de Guerrero investiga ataque a balazos a jueza en Acapulco.

La Fiscalía de Guerrero inició una carpeta de investigación por el ataque a balazos a la jueza de control, Iris Peralta Salvador, ocurrida en el fraccionamiento Costa Azul, municipio de Acapulco de Juárez.

La institución afirmó que personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos especializados de la FGE Guerrero, acudieron de inmediato al lugar para llevar a cabo el procesamiento del sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, la jueza viajaba en un auto compacto, en compañía de su hijo, cuando fua atacada a balazos. Después del hecho, las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad para intentar dar con los agresores.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso con el acceso a la justicia y el combate a la impunidad”, indicó en un comunicado.

El ataque a la servidora pública del Poder Judicial del Estado en Acapulco es el tercero que ocurre en menos de un año. Las agresiones previas son las siguientes:

Asesinato del magistrado y ex presidente del Poder Judicial de Guerrero , Edmundo Román Pinzón (11 de diciembre del 2024)

Ataque al director general de Administración y Finanzas del Poder Judicial del Estado, Antonio Sebastián Orduño (30 de junio del 2024)

