Michoacán: ponen freno a “moches” en Fiscalía estatal

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó sobre la emisión de la circular 5/2025, con la que se busca erradicar los llamados “moches” que algunos servidores públicos exigían a las víctimas a cambio de trámites o servicios relacionados con la institución de justicia.

En conferencia de prensa, Torres Piña aseguró que, con esta nueva medida, ningún funcionario de la Fiscalía podrá solicitar o recibir comisiones, pagos o contraprestaciones, en dinero o en especie, por trámites como la recepción de denuncias, la expedición de constancias, la devolución de vehículos u objetos asegurados, la restitución de inmuebles incautados o incluso la entrega de cadáveres a sus familiares.

El Tip: El pasado 8 de junio, un juez de control vinculó a proceso a 11 colombianos por su responsabilidad en la muerte de ocho militares con minas caseras, en Michoacán.

“Estas medidas deberán cumplirse con estricto apego a los principios de certeza jurídica, imparcialidad, legalidad, objetividad, honradez, gratuidad, no revictimización y respeto a los derechos humanos”, dijo el fiscal.

TE RECOMENDAMOS: Realizan operativo conjunto en Atotonilco Incautan 26 mil L de huachicol en Hidalgo

Agregó que los servidores públicos que incumplan con esta medida serán sancionados administrativamente y penalmente, ya que los casos de que se tenga conocimiento serán turnados a la Fiscalía de Asuntos Internos o a la Contraloría de la propia institución.

51 extranjeros han sido detenidos en la región de Tierra Caliente

En otro tema, el fiscal general de Michoacán confirmó que persiste la participación de personas de origen sudamericano, especialmente procedentes de Venezuela y Colombia, en las actividades del crimen organizado.

Añadió que, tras varios operativos realizados en Tierra Caliente, hasta el momento han sido detenidos 51 extranjeros por su involucramiento con los cárteles delictivos de la región.

“En Tierra Caliente y en el occidente del estado persiste la intervención de personas sudamericanas involucradas en la delincuencia organizada. Hay de todas nacionalidades, como peruanos, pero la mayoría son venezolanos y colombianos”, remarcó.