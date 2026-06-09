Puebla recibe el Perú - España con seguridad, orden y pasión mundialista

Aficionados de Perú y España disfrutaron de un ambiente de fiesta y total seguridad en el Estadio Cuauhtémoc.

El encuentro amistoso entre Perú y España se vivió en un ambiente de absoluto entusiasmo, orden y sana convivencia dentro del Estadio Cuauhtémoc.

Gracias al impulso del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, para atraer espectáculos de clase mundial y promover el deporte, Puebla se proyecta a nivel internacional y se consolida como el Latido de México con este partido.

Familias y visitantes internacionales destacaron el orden y la calidez del público poblano durante el partido. ı Foto: Gobierno Puebla

Con una afición que colmó las gradas en un entorno de fiesta en este encuentro internacional y bajo la visión de la administración estatal, se transforma en grande y se promueven eventos de alto nivel que generan derrama económica en beneficio de empresarios de todos los sectores productivos.

Al ser el estado un epicentro deportivo y cultural, las afueras del Estadio Cuauhtémoc albergaron la tarde de ayer una auténtica verbena popular, para el disfrute de la afición.

Las y los asistentes degustaron una gran variedad de antojitos mexicanos, tacos y aguas frescas, al tiempo que disfrutaron de música en vivo y baile, en un ambiente de celebración totalmente familiar.

​Una aficionada de origen peruano, Julie, expresó su alegría por formar parte de este evento y señaló que el público poblano abraza con éxito este tipo de encuentros deportivos de alto nivel.

Con eventos de clase mundial, la administración estatal posiciona a la entidad en el foco del turismo deportivo. ı Foto: Gobierno Puebla

Por su parte, un aficionado de Toluca, Miguel Soto, compartió sus altas expectativas a las políticas públicas para activar recintos de cada localidad de la entidad. Además de resaltar el ambiente tranquilo y el despliegue de seguridad en los accesos.

Con los encuentros futbolísticos amistosos: México-Ghana y Perú-España, el Gobierno del Estado coloca a Puebla en el foco nacional y mundial como sede de selecciones mundialistas y promueve las riquezas turísticas, gastronómicas, naturales y culturales que generan riqueza comunitaria en beneficio de todas y todos, en línea con la visión de desarrollo económico del gobierno federal humanista, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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