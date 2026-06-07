Desplegarán a más de mil 780 elementos para el partido entre Perú y España

Seguridad en el estadio Cuauhtémoc para el partido Perú contra España.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno implementarán un operativo con la participación de más de mil 780 elementos durante el partido de fútbol entre las selecciones de Perú y España, que se llevará a cabo este 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Este despliegue contempla acciones coordinadas antes, durante y después del encuentro, con presencia de personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Policía Auxiliar y Seguridad Privada.

Elementos del Ejército se suman a seguridad en el estadio Cuauhtémoc. ı Foto: Cortesía

Para fortalecer las tareas preventivas, las corporaciones contarán con cinco vehículos blindados, cuatro centros de mando móviles enlazados al C5i, tres torres de videovigilancia y un helicóptero de la Policía Estatal para dar seguimiento al trabajo operativo en tierra.

Además, se mantendrá coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado, Protección Civil, servicios de emergencias y un Juez Cívico, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier solicitud ciudadana o eventualidad que pudiera presentarse.

Elementos de la Policía Estatal participan en operativo de seguridad en el estadio Cuauhtémoc. ı Foto: Cortesía

Como parte del despliegue, las fuerzas de seguridad también brindarán respaldo al personal de Normatividad para evitar cobros irregulares en el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc.

cehr