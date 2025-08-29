Rocha Moya entrega a comunidades indígenas 2 mdp para realización de 163 proyectos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó recursos por 2 millones de pesos para la realización de 163 proyectos productivos de comunidades indígenas, durante la inauguración del Tianguis de las Comunidades Indígenas que tuvo lugar en la explanada de Palacio de Gobierno, donde fueron exhibidas artesanías y diversos artículos elaborados a mano.

En este encuentro el mandatario convivió con los habitantes de las comunidades, con orígenes yoreme, mixteco, zapoteco, otomí y náhuatl, quienes recibieron 163 apoyos económicos que van desde los 10 mil hasta los 25 mil pesos, para apoyar sus proyectos productivos, que son talleres de artesanías, de carpintería, de herrería, panaderías, gastronomía tradicional, repostería, tortillerías, y talleres de corte y confección, entre otros.

Luego de entregar estos cheques a sus beneficiarios, el gobernador Rocha instruyó a la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, a duplicar la cantidad para el próximo año, tanto en número como en recursos, para seguir impulsando el emprendurismo de quienes llamó “son nuestros hermanos indígenas”.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Ricardo Gallardo entrega 106 patrullas a municipios para fortalecer la paz en las 4 regiones

“Quiero platicar con ustedes, a eso vengo, no vengo a echarles un discurso, que los vamos a ayudar, no, no me gusta decirles: vamos a ayudarles, en lugar de decirles les voy a dar, quiero decirles ten; ahora les vamos a dar 163 apoyos y hacerles el compromiso de seguir la atención a los pueblos indígenas, siempre voy a estar muy atento de ustedes, ya no estar sólo pensando que vamos a arreglarles un pedazo del sistema de agua que se averió, quiero hacerles obras que pasen el tiempo, como las carreteras, y vamos a seguirlos atendiendo con los programas como éste”, dijo el gobernador.

El mandatario estatal recordó que desde el inicio de su administración se ha apoyado a las comunidades, al sacarlas del histórico rezago y aislamiento en el que se encontraban, pues enumeró que en respuesta a la petición de sus habitantes, ya se han construido las carreteras a los pueblos indígenas de Vallejo, Goros II, El Téroque Viejo, El Trébol III, Cuitaboca, y actualmente están en proceso de construcción las carreteras a Baymena y Lázaro Cárdenas.

Además, el gobernador Rocha dio a conocer que a partir del primero de enero del próximo año iniciará un programa especial para preservar la lengua indígena, que consistirá en la contratación de hablantes del idioma nativos de las mismas comunidades, es decir, que no se recurrirá a maestros, sino que sean los mismos habitantes quienes puedan enseñar a las nuevasgeneraciones su lengua nativa, a fin de preservar la cultura.

Por su parte, la titular de SEBIDES, María Inés Pérez, dio la bienvenida a los habitantes de varias comunidades indígenas procedentes de Choix, El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Juan José Ríos y Escuinapa, que montaron 35 stands en este Tianguis para vender sus productos, y que se hicieron acompañar por varios “Cobanaros”, que son los gobernadores tradicionales indígenas de sus poblaciones.

El Tianguis de Comunidades Indígenas volvió a mostrar la riqueza cultural y humana que nos da identidad como sinaloenses. Ahí entregamos 163 apoyos productivos, a mujeres y hombres de pueblos originarios, para que fortalezcan sus proyectos económicos.



También recordamos que en… pic.twitter.com/gkj9UGtnip — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 29, 2025

“Quiero decirles que estos trabajos de los proyectos productivos, que se han estado haciendo año con año, son una muestra del interés de nuestro gobernador, del humanismo para que los pueblos recuperen la parte económica también, no sólo la parte cultural, que también la estamos trabajando”, dijo.

Recordó que el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya ha estado apoyando desde el inicio este programa de proyectos productivos a comunidades indígenas, ya que en el año de 2022 se otorgaron 72 apoyos por un monto de 2 millones 950 mil pesos, en el 2023 fueron 101 cheques por un monto de 2 millones de pesos, en el 2024 fueron 132 apoyos por 2.5 millones de pesos, y ahora en este año se entregaron 163 apoyos que totalizaron 2 millones de pesos, pero con el anuncio hecho por el propio gobernador del estado, para el siguiente año se duplicará esta cantidad.

A nombre de los beneficiarios, hizo uso de la palabra la señora Virgen de Rita Aguilar Sebejeca, quien agradeció de manera muy sentida al gobernador Rocha estos apoyos, primero en su lengua natal, como es el yoreme, y luego en castellano.

“Muchas gracias señor gobernador por habernos dado estos apoyos, y que estos proyectos los aprovechen todas las mujeres indígenas para seguir haciendo nuestros trabajos y tener un bienestar para nuestras familias”, dijo.

También acompañaron al mandatario estatal en este evento organizado por la titular de SEBIDES, María Inés Pérez Corral; el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; la secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel; la presidenta de la Comisión para la Atención de las Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, la diputada Briseida Valenzuela Buchía; y la secretaria de la misma Comisión, la diputada Reynaldo Leyva Urías, (ambas representantes de comunidades indígenas).

Además, el titular de la Comisión de Atención para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, Cresencio Pérez Sánchez; y como invitados especiales, la presidenta municipal de Juan José Ríos, Evangelina Llanes Cárreón; y el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.

JVR