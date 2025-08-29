Salomón Jara se someterá a revocación de mandato en Oaxaca.

Con vocación democrática, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en el único mandatario que promueve un proceso de revocación de mandato, para que las y los oaxaqueños decidan si lo ratifica o no en el cargo.

Recordó que este ejercicio democrático lo puso en práctica, en su momento, López Obrador, con el objetivo de empoderar al pueblo.

Ahora, al cumplir 3 años al frente del Gobierno de Oaxaca, Jara Cruz expresó que seguirá sus pasos, impulsando una elección libre, universal y directa; en la cual la ciudadanía decida si él continúa transformando la entidad.

“Soy amigo y compañero de lucha de Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 30 años, creo en su ejemplo y pienso que seguir sus pasos en este ejercicio democrático es la mejor manera de fortalecer la transformación de México y de Oaxaca”, expresó.

REVOCACIÓN DE MANDATO: CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA Y SEGUIMOS EL EJEMPLO DE AMLO



Desde la campaña anuncié que iba a someterme a la Revocación de Mandato al cumplir los tres años de mi administración y vamos a cumplir por convicción. Soy un oaxaqueño que lleva en el alma una máxima… pic.twitter.com/HN0Slpe5uC — Salomón Jara Cruz (@salomonj) August 29, 2025

Con este proceso, el Mandatario estatal cumple una promesa que hizo en campaña. “Al pueblo de Oaxaca quiero dejarle claro que nuestro movimiento es el impulsor de este ejercicio, que somos nosotros quienes promovemos el empoderamiento del pueblo”, agregó.

Además, pidió a la sociedad no dejarse engañar por quienes se han apropiado de esta iniciativa. “¡Es mentira! yo soy quien, desde la campaña, prometí que impulsaría este ejercicio y estoy cumpliendo con mi palabra. Lo hago por convicción y congruencia con nuestro movimiento de lucha. Yo vengo de abajo y estoy convencido que el pueblo es sabio y debe decidir su destino”, agregó.

En este contexto, el gobernante de Oaxaca dio la bienvenida al debate que, en los próximos meses, se abrirá sobre este proceso, con la convicción de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Mientras tanto, se comprometió a continuar sentando las bases de la transformación profunda del estado, como lo ha hecho desde diciembre de 2022, e igualmente, a seguir trabajando como nunca se hizo para que florezca la primavera y Oaxaca tenga el bienestar, la justicia y el desarrollo que el pueblo se merece.

