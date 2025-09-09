‘Con 50 cuarteles en Michoacán, se refuerza la estrategia de seguridad’, afirma Ramírez Bedolla.

Con 50 cuarteles de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil estatal, Michoacán refuerza la estrategia de seguridad que se implementa por parte de las fuerzas de seguridad federales y estatales, así lo resaltó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras inaugurar uno de los 39 cuarteles de la Guardia Nacional, ubicado en el municipio de Tarímbaro, el mandatario michoacano resaltó que, con el fortalecimiento de la infraestructura policial, el estado ha bajado la incidencia delictiva, principalmente en homicidio doloso, delito que registra una disminución del 65 por ciento durante la administración estatal, iniciada en octubre de 2021.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su respaldo y apoyo para fortalecer la seguridad en Michoacán, ya que, con esta comandancia, la cobertura de la Guardia Nacional alcanza a 79 municipios de la entidad, lo que permite reducir el tiempo de respuesta, atender emergencias con mayor eficacia, y garantizar la presencia de la federación y el estado de manera permanente.

Detalló que, con este cuartel, donde se invirtieron 380 millones de pesos, se refuerza la seguridad en la región que comprende los municipios de Zinapécuaro, Charo, Indaparapeo, Cuitzeo, Tarímbaro y Álvaro Obregón.

Ramírez Bedolla explicó que por parte de la Guardia Civil estatal se tienen 11 cuarteles regionales, con los que se han intensificado las labores por parte de los agentes y recordó que el sábado pasado, también se inauguró una comandancia en el municipio de Arteaga, perteneciente a la policía michoacana.

Destacó que los municipios que cuentan con cuarteles de la Guardia Civil son: Jiquilpan, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío, Arteaga y Morelia.

JVR