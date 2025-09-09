Maru Campos se reúne con el secretario de la Defensa para fortalecer estrategias de seguridad

La gobernadora Maru Campos sostuvo, en la Ciudad de México, una reunión de trabajo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad en el estado de Chihuahua.

En dicho encuentro acordaron acciones contra los generadores de violencia en Ciudad Juárez y en otros puntos de la entidad, como parte del reforzamiento al trabajo conjunto que se realiza de manera permanente.

La mandataria, quien estuvo acompañada del fiscal del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno; del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, y de su asesor, Diódoro Carrasco Altamirano, informó que revisaron cifras, pendientes y avances sobre el trabajo de colaboración que se tiene en materia de seguridad.

Enfatizó que son tres los rubros en que deben trabajar en coordinación: los operativos en conjunto, reforzar la inteligencia, así como la prevención y contención de grupos que pretenden ingresar a Chihuahua.

También se acordó el incremento de patrullajes de los cuerpos de seguridad de los diferentes niveles de Gobierno, con énfasis en municipios con mayor incidencia delictiva.

Además del apoyo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hará en todo el país, en el reclutamiento y adiestramiento de personal para integrarlo a las actividades que se realizan en Chihuahua.

cehr