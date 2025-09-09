Decomisan en Durango 21 t de metanfetamina

En Durango, Fuerzas Armadas localizaron y neutralizaron dos laboratorios clandestinos empleados para la elaboración de sustancias ilícitas, pertenecientes a la célula criminal de Los Mayos; además, se realizó una incautación histórica de metanfetaminas.

Durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se aseguraron aproximadamente 21 toneladas de presunta metanfetamina en el poblado Carricitos.

La acción derivó de recorridos de reconocimiento terrestre a cargo de personal naval; además, se aseguraron mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencillo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

525 millones de dosis se estima que no llegarán a las calles

Tanto el desmantelamiento de los narcolaboratorios como el aseguramiento de las sustancias ilícitas representaron una afectación económica para la delincuencia organizada estimada en más de seis mil millones de pesos y se contempla haber evitado que 525 millones de dosis llegaran a las calles.

De acuerdo con la Marina, “esta acción representa el segundo aseguramiento más grande que ha realizado el personal naval, siendo este el pasado 8 de febrero 2024 en Sonora y uno de los más importantes de la actual Administración”.

El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y realizará las indagatorias subsecuentes.

Con ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso para impedir la distribución de droga.