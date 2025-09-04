Aseguran fentanilo, heroína y arsenal en operativos en Sonora, Chihuahua y Coahuila

En Sonora, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron fentanilo y heroína y detuvieron a 2 personas; mientras que, en Chihuahua, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de Aduanas detuvieron a un ciudadano estadounidense que intentó ingresar un arsenal al México. Además, en Coahuila, un cateo en Múzquiz dejó cinco detenidos, un arma larga y drogas con valor estimado en más de medio millón de pesos.

Este jueves, la FGR informó que a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, aseguraron sustancias con características del fentanilo y de la heroína.

En comunicado, la dependencia indicó que, en coordinación con la Defensa, Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron la incautación tras recibir una denuncia anónima, del trasiego de la presunta droga en un tráiler.

“Por lo que se trasladaron al kilómetro 93+100 de la carretera Internacional México 15, en Huatabampo, Sonora, donde aseguraron aproximadamente *8 y 4 kilogramos de sustancias con las características propias de la heroína y del fentanilo, respectivamente”, indicó la dependencia federal.

#FGR, a través de la #PFM, de la @FGR_AIC, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX, aseguraron en Sonora, aproximadamente ocho y cuatro kilogramos de sustancias con características propias de la heroína y del fentanilo, respectivamente.

A su vez, se reportó que fueron detenidos Ernesto “O” y Jaciel “G”, y se aseguró también el tractocamión en el que se transportaban; tras informales de sus derechos, ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para continuar la investigación.

Asimismo, el Gabiente de Seguridad, informó de la detención de un ciudadano estadounidense que transportada 4 armas largas, 4 armas cortas, 11 cargadores, 404 cartuchos, un silenciador y un vehículo. La detención tuvo lugar en Ciudad Juárez, en el Puente Internacional Libre-Córdova, durante una revisión.

“Elementos de Aduanas, al realizar una inspección en el Puente Internacional Libre-Córdova, detuvieron a una persona de nacionalidad estadounidense, le aseguraron “, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en comunicado.

Por otro lado, en el Puente Internacional de Agua Prieta, Sonora, personal de Aduanas detuvo a un hombre que transportaba en su vehículo 5 mil cartuchos.

Mientras que, en Muzquiz, Coahuila, elementos de la GN, Ejército, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble en el que detuvieron 5 personas y aseguraron 1 arma larga, 2 kilos de metanfetamina y dosis de marihuana; el costo de la droga asegurada es de 546 mil 550 pesos.

LMCT