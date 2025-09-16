Delfina Gómez encabeza Grito de Independencia en Edomex; honra legado de heroínas y héroes

La Gobernadora Delfina Gómez entrega la bandera nacional tras encabezar su segundo Grito de Independencia en el Edomex.

Ante miles de mexiquenses reunidos en la Plaza de los Mártires, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en el marco del 215 aniversario del inicio de la gesta heroica, donde resaltó la unidad y el orgullo patrio.

La Mandataria estatal recibió de manos del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, la bandera de México, para después salir al balcón central de Palacio de Gobierno, ondear el lábaro patrio y emitir arengas que incluyeron ¡Vivas! a heroínas y héroes de la Independencia, a la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, la soberanía, los pueblos indígenas y a las mujeres anónimas que forjaron esta lucha.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ondea la bandera nacional desde el balcón del Palacio de Gobierno en Toluca. ı Foto: Gobierno Edomex

Posteriormente, el cielo de la capital mexiquense se iluminó con un espectáculo de pirotecnia y 200 drones que formaron figuras alusivas a las fiestas patrias, como la Campana de Dolores, el mapa del territorio nacional y las leyendas “¡Viva México!” y “¡Viva el Estado de México!”.

Miles de mexiquenses se congregaron en la Plaza de los Mártires para presenciar la ceremonia del Grito de Independencia. ı Foto: Gobierno Edomex

Las y los asistentes disfrutaron también de una verbena popular con presentaciones culturales y artísticas, en un ambiente festivo y familiar. En todo momento, la seguridad estuvo garantizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi).

am