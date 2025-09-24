Se refiere a Sinaloa

‘Vamos a estar siempre ahí para construir mayor seguridad’: Presidenta Sheinbaum al pueblo de Culiacán

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de apoyo al pueblo de Culiacán y aseguró que su gobierno siempre estará ahí para construir mayores condiciones de seguridad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de apoyo al pueblo de Culiacán y aseguró que su gobierno siempre estará ahí para construir mayores condiciones de seguridad.

“Ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y en el propio Culiacán y sí hay las condiciones para que vayamos.

“A los habitantes de Culiacán, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir poco a poco una condición de mayor seguridad”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo.

TE RECOMENDAMOS:
La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo
Con fuerzas del Mando Unificado Oriente

Ecatepec refuerza seguridad en Las Américas y Jardines de Morelos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
“Aquí comenzó el mestizaje"

‘Sin Tlaxcala no hay México”; presentan el Programa de Actividades de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala