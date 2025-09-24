‘Vamos a estar siempre ahí para construir mayor seguridad’: Presidenta Sheinbaum al pueblo de Culiacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje de apoyo al pueblo de Culiacán y aseguró que su gobierno siempre estará ahí para construir mayores condiciones de seguridad.

“Ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y en el propio Culiacán y sí hay las condiciones para que vayamos.

“A los habitantes de Culiacán, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir poco a poco una condición de mayor seguridad”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo.

TE RECOMENDAMOS: Con fuerzas del Mando Unificado Oriente Ecatepec refuerza seguridad en Las Américas y Jardines de Morelos

En su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), dio un mensaje de apoyo al pueblo de Culiacán, y aseguró que el gobierno busca construir mayores condiciones de seguridad. https://t.co/MWt1E2gjGZ pic.twitter.com/sNpTYd2WYH — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 24, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR