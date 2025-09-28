Derrumbe en carretera Ixtapan-Coatepec Harinas deja cinco lesionados | VIDEO

Foto: Facebook, Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal

Derrumbe ocurrió a la altura del paraje El Refugio.

Un derrumbe en la carretera Ixtapan-Coatepec Harinas, a la altura el paraje El Refugio, dejó al menos cinco personas lesionadas y provocó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos, en el Estado de México.

Horas después del incidente se informó que los heridos ya reciben atención médica: cuatro personas fueron trasladadas al Hospital General de Ixtapan; otra, fue llevada al municipio de Pilcaya, Guerrero.

Además del cierre de la vialidad, el derrumbe afectó a tres vehículos. En la zona permanecen elementos de la Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Ixtapan de la Sal y Tonatico, así como personal de la Dirección General de Protección Civil estatal.

“La Gobernadora Delfina Gómez instruyó a las autoridades permanecer en la zona realizando las labores necesarias para garantizar la seguridad de la población y restablecer la circulación lo antes posible”, informó el Gobierno del Estado de México.

En redes sociales circula una grabación del momento exacto del derrumbe, luego de que una piedra de enormes dimensiones obstruyera la carretera.

En el video se observa a varias personas cuando, en un momento, se escucha un estruendo y se aprecia el deslizamiento de tierra desde la ladera.

Horas antes, también en inmediaciones de El Refugio, se registró el desprendimiento de material rocoso y tierra que obstruyó un carril de la carretera.

Servicios de emergencia delimitaron el punto ante la persistencia de “movimiento geológico”, por lo que pidieron tomar precauciones.

