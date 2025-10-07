Deslave en autopista México - Toluca provoca cierres y tráfico intenso | VIDEO

Un deslave en la autopista México - Toluca provocó un cierre parcial de circulación y tráfico intenso a lo largo de la citada vialidad, lo cual afectó la movilidad de cientos de pasajeros que la utilizan cada mañana para desplazarse entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Desde alrededor de las 08:00 horas de este martes, medios locales informaron acerca del incidente que ocurrió en la autopista México - Toluca, poco antes de llegar a la caseta de La Venta.

Esta mañana se registró un derrumbe en la caseta “La Venta” de la #autopista México Toluca. #EnriqueLuna #LenteNocturno pic.twitter.com/MyK40Kn3ih — Enrique Luna (@Enrique_LunaP) October 7, 2025

Posteriormente, la Guardia Nacional Carreteras precisó que el incidente, el que describió como deslave de talud, ocurrió a la altura del kilómetro 23, con dirección a Ciudad de México. Por lo anterior, pidió a los pasajeros tomar precauciones viales y atender indicaciones de las autoridades.

No se informaron heridos o vehículos dañados por el incidente. Equipos de emergencia acudieron al lugar para trabajar en restablecer la circulación lo antes posible.

#TomePrecauciones en #CDMX continua cierre parcial de circulación por deslave de talud, cerca del km 023+500 de la autopista México (Ent. Constituyentes)-Marquesa (directo), con dirección CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Q4Ao6TOjOl — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 7, 2025

En redes sociales, circularon videos e imágenes que documentan las largas filas de tráfico provocadas por el cierre vial de la citada autopista. Incluso, algunos medios reportaron que la afectación provocó hasta siete kilómetros de fila de tráfico.

Sin embargo, medios locales también informaron que se habilitó un carril lateral para facilitar la reanudación de la circulación.

⚠️ #AlertaVial | Deslave en la autopista México–Toluca

Se reporta el cierre total de la vía con dirección a #CDMX tras el desgajamiento de un cerro, pasando la caseta La Venta. pic.twitter.com/ffXUCHN0G9 — Mexiquense (@MexiquenseTV) October 7, 2025

Hasta las 10:00 horas de este martes, se estimaba que la circulación continuaba afectada, mientras personal especializado sigue las labores para atender la emergencia.

Se desconocen las causas del deslave, si bien estos incidentes son comunes durante la temporada de lluvias, pues éstas provocan el reblandecimiento de la tierra.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico : Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia : Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil : Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad : Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas : Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado : Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones : Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente : Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

