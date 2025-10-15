Tlaxcala sella cápsula del tiempo con mensaje para generaciones del futuro.

La gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la colocación de la cápsula del tiempo que conmemora los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, un acto que -dijo- representa la resistencia, la dignidad y la identidad de un pueblo que, a lo largo de cinco siglos, ha sabido mantenerse como corazón vivo de la nación mexicana.

“Tlaxcala ha sido siempre un pueblo libre, fiel a su alma, sembrador de un destino que alcanzó a todo México y más allá de nuestras fronteras. Tlaxcala fue semilla de independencia antes que independencia, y raíz de patria antes de que existiera México”, afirmó la mandataria.

Ante la presencia de representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la comunidad cultural y familias que acudieron para presenciar este momento que quedará grabado en la memoria colectiva, Cuéllar Cisneros señaló que la cápsula del tiempo constituye un legado diseñado para trascender generaciones, al representar la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de Tlaxcala.

TE RECOMENDAMOS: En 48 frentes Ricardo Moreno inicia con programa de bacheo en todas las delegaciones de Toluca

Destacó que su propósito es dejar un mensaje de amor, orgullo y esperanza para las y los tlaxcaltecas del año 2075, quienes encontrarán en su contenido el testimonio de un pueblo que honra su historia y mira con confianza hacia el porvenir.

La mandataria explicó que, junto a las palabras escritas que dejará como testimonio, fue depositada una figura emblemática: el “Hombre Pájaro”, inspirada en los murales sagrados de Cacaxtla, la cual representa la libertad, la sabiduría y la fuerza espiritual del pueblo tlaxcalteca. “Esta figura encarna el espíritu de Tlaxcala: un pueblo que vuela alto sin olvidar sus raíces”, subrayó.

Cuéllar Cisneros destacó que el sellado de la cápsula simboliza la fortaleza de la identidad colectiva y la continuidad de una sociedad que ha sabido custodiar su pasado mientras construye un futuro basado en la justicia social, la igualdad y el bienestar.

Asimismo, expresó su deseo de que las futuras generaciones comprendan la esencia profunda del pueblo tlaxcalteca que, desde tiempos ancestrales, ha estado guiado por el amor, la convicción y la libertad, valores que -dijo- deben seguir inspirando a quienes, en el porvenir, continúen escribiendo la historia de una tierra fiel a sí misma y a su destino.

A nombre de los poderes Legislativo y Judicial, la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y la magistrada Fanny Amador Robles, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente, dieron lectura a las cartas oficiales depositadas en la cápsula, donde destacaron el compromiso institucional con la justicia, la democracia y el bienestar social, así como el orgullo de formar parte de una generación que deja testimonio del presente para fortalecer la memoria y la identidad de las generaciones futuras.

Sellar esta cápsula del tiempo es dejar un pedacito de nuestra historia, de nuestro amor y de nuestra esperanza para las y los tlaxcaltecas del futuro. pic.twitter.com/ojxXoP7dqI — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) October 15, 2025

La directora del Archivo General e Histórico (AGHET), Mayra Vázquez Velázquez, explicó que el Gobierno del Estado deja un testimonio material para las futuras generaciones, un mensaje que resguarda el anhelo de un futuro prometedor y la esperanza de un pueblo que mira hacia adelante sin olvidar su origen.

“Este acto simboliza la culminación de una celebración que honró 500 años de historia, orgullo y transformación, y que busca inspirar a quienes habrán de suceder a esta generación, para que continúen construyendo con amor, identidad y compromiso el destino de Tlaxcala”, aseguró.

La cápsula del tiempo resguardará una selección de documentos y objetos que representan la identidad y la vida contemporánea del estado en 2025. Entre ellos se incluyen cartas escritas a mano por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como mensajes de académicos, cronistas y representantes de grupos de atención prioritaria como mujeres, personas indígenas, con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQ+.

También fueron depositados periódicos, fotografías, el programa oficial de actividades por los 500 años, recuerdos conmemorativos de los festejos y objetos emblemáticos de la vida cotidiana y cultural de Tlaxcala, como un traje y una máscara de carnaval, un bastón de mando de Tizatlán y una memoria USB con poesía y crónicas. Estos elementos, señaló Vázquez Velázquez, permitirán que las generaciones del futuro reconozcan la riqueza cultural, social y espiritual que define a Tlaxcala en este momento histórico.

Al evento asistieron integrantes del gabinete legal y ampliado, quienes colocaron objetos representativos de esta época, así como Anahí Salmerón Morales, Juan Pablo Díaz Vázquez, Valentina Sánchez Ayala y Kevin Sandoval Carreto, niñas y niños guardianes de la cápsula del tiempo que serán los encargados de abrirla en el año 2075.

Con este legado sellado para el porvenir, Tlaxcala reafirma su compromiso con la memoria, la identidad y la esperanza, dejando constancia de un pueblo que honra su historia y sigue proyectando su espíritu hacia un futuro lleno de orgullo y dignidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR