Michoacán envía ambulancias y médicos a los afectados por las lluvias en Hidalgo

El Gobierno de Michoacán envió ayuda humanitaria y una brigada de atención médica de urgencias al estado de Hidalgo, para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.

El mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que salieron rumbo a Pachuca, la capital hidalguense, cuatro ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM); cinco unidades médicas móviles equipadas con instrumental, medicamento y material de curación; y un vehículo de logística.

El contingente está integrado por 13 elementos de atención prehospitalaria y coordinación, así como de 15 médicos, enfermeras y promotores de la salud, quienes, con vocación de servicio, brindarán consulta en campo para atender a las familias que enfrentan los estragos de las lluvias y los desastres naturales.

Ramírez Bedolla destacó que las unidades móviles cuentan con equipamiento de emergencia y personal capacitado para brindar auxilio en las comunidades donde más ayuda se necesita, con atención inmediata y el traslado de pacientes, lo cual representa el compromiso del Gobierno de Michoacán con la vida y la salud de todas y todos.

Recordó que este miércoles es el último día de la recaudación de víveres, agua embotellada, artículos de limpieza y enseres domésticos en el centros de acopio instalado en el Sistema DIF Michoacán, los cuales serán enviados mañana jueves al DIF Nacional para su distribución en las comunidades con mayores afectaciones.

