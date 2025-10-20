¿Quién era Bernardo Bravo, dirigente limonero que fue asesinado en Michoacán? | PERFIL

PERFIL y trayectoria de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán que fue asesinado.

En un nuevo caso de asesinato de activistas y líderes de comunidades de productores del sector rural, Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, fue privado de la vida, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado.

A través de una breve tarjeta informativa, la Fiscalía detalló que el martes 20 de octubre localizó el cuerpo sin vida de Bravo Manríquez a bordo de su vehículo, mientras transitaba en la autopista con dirección a Los Tepetates.

Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, abordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Información preliminar. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 20, 2025

Por estos hechos, la Fiscalía inició una investigación, por un hecho que conmocionó al país debido al duro contexto que enfrentan las comunidades rurales y productoras de México. Pero ¿quién es y qué hizo Bernardo Bravo?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado?

Bernardo Bravo Manríquez no era un político o un personaje con mucha exposición mediática fuera de Michoacán. Sin embargo, con sus denuncias a los problemas del campo en el estado se convirtió en una de las principales voces que representaban al sector limonero del bajío mexicano.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán. ı Foto: Especial

Se desconocen detalles biográficos de Bravo Manríquez, su edad o dónde nació, si bien cobró relevancia en años recientes como líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).

Como presidente de esta asociación, representaba a los productores, empacadores e industriales del limón en la región del Valle de Apatzingán, que incluye municipios como Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán. ı Foto: Especial

Su trabajo se centraba en la organización productiva, económica y social del sector limonero en la región, incluyendo la gestión con autoridades y la defensa frente a problemas como la extorsión de grupos criminales que afectan a los productores.

Bernardo Bravo lideró esfuerzos para regularizar el corte y la comercialización del limón, y estuvo involucrado en la promoción de esquemas de certificación y programas de inocuidad.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán. ı Foto: Especial

Sin embargo, su nombre adquirió relevancia este año cuando fue uno de los principales denunciantes del creciente problema del cobro de piso en el campo mexicano.

Bernardo Bravo impulsó diálogos con autoridades en este sentido, y aunque reconoció que había habido avances para erradicar la inseguridad, remarcó que la extorsión seguía siendo un problema.

La ACVA es una asociación civil sin fines de lucro desde 2009, integrada por productores, empacadores e industriales del limón en Valle de Apatzingán y municipios cercanos

