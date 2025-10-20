Asesinan a Bernardo Bravo, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán

Investigación de las autoridades por este homicidio.

Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán, y también presidente de los limoneros a nivel nacional, fue asesinado, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Precisó que el cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo.

Se sabe que Bernardo Bravo fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre y este lunes fue encontrado su cuerpo sin vida, en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

Información en desarrollo.

