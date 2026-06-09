Ganan partidos locales en Coahuila; tambalea registro de nacionales

El domingo 7 de junio de 2026 se llevó a cabo la Jornada Electoral para renovar a los diputados locales del Congreso del Estado de Coahuila

Las elecciones en Coahuila para renovar el Congreso demostraron la fuerza de los partidos locales, ya que Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y Nuevas Ideas obtuvieron más votos que PAN, MC, PT y PVEM.

Con el 100 por ciento de las actas capturadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2026 señala que el partido Nuevas Ideas se consolidó como la tercera fuerza política en la entidad, al obtener 73 mil 582 votos que representan 5.8 por ciento del total.

El Dato: En 45 años, el PAN no había dejado de tener representación en el Congreso local; ahora estará ausente, al no conseguir 3% de votación legal mínima para obtener una curul.

Pero no solamente Nuevas Ideas se consolidó, ya que el partido Unidad Democrática de Coahuila se colocó como la cuarta fuerza política estatal, al obtener 50 mil 939 votos, que representa 4.0 por ciento del total de sufragios.

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Incluso, ambos partidos en conjunto tuvieron casi la misma cantidad de votos que todos los que obtuvieron juntos los partidos tradicionales como PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, ya que éstos sumaron apenas 129 mil 189 sufragios.

De hecho, de consolidarse las votaciones en el cómputo oficial, PAN, MC y PVEM habrán perdido su registro en la entidad.

97 años ha permanecido sin alternancia la entidad

El PAN obtuvo 27 mil 016 votos, que suponen 2.16 por ciento de la votación, mientras que Movimiento Ciudadano registró 24 mil 617 sufragios, que representan 1.9 por ciento del total. Al Partido Verde Ecologista de México no le fue mejor, pues apenas logró 32 mil 533 votos, que significan 2.6 por ciento del total, mientras que el PT obtuvo 45 mil 023; es decir, 3.6 por ciento de las papeletas.

En entrevista con La Razón, el politólogo Javier Martín Reyes dijo que “sorprende” que a partidos como PAN y MC les haya ido “tan mal en la elección” y que incluso un partido local les haya sacado el doble de votos.

Agregó que también “sorprende el margen de la victoria del PRI” y que Morena terminara con un porcentaje de votación “muy bajo”.

“Sorprende cómo le fue a los partidos políticos de la oposición. Al PAN y a MC les va muy mal en estas elecciones; se quedan con un porcentaje raquítico. Incluso, un partido político local, como Nuevas Ideas, muy cercano a ciertas figuras del PRI, pues termina sacándoles más del doble de votos; entonces, yo creo que también esto sorprende; es decir, yo creo que había un escenario donde el PRI ganaba, pero no por tanto margen a Morena, y luego el PAN y MC sacaban un porcentaje de votos más alto”, refirió.

REACOMODO POLÍTICO ı Foto: Especial

Añadió que, aunque se esperaba que el PRI ganara, ya que es el único estado que no ha tenido una alternancia, sorprende la “magnitud” del triunfo.

“Yo creo que sorprende en algunas partes. Coahuila es el único estado que nunca ha tenido alternancia y es un estado donde el PRI tiene una estructura territorial muy importante; es decir, llevarte todos los distritos en una elección local es producto de un trabajo territorial muy relevante y sorprende la magnitud del triunfo”, mencionó.

A pesar de la amplia victoria del PRI, el politólogo consideró que esta elección “no es representativa de lo que sucede a nivel nacional, en donde, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, Morena sigue muy arriba de cara a los comicios de 2027”.

“Entonces, creo que hay algunas tendencias que son relevantes para lo nacional, pero mal haríamos en extrapolar estos resultados. De entrada, en 2027 el PRI, a nivel federal, pues ni cerca está en condiciones de ganar los 300 distritos de la Cámara de Diputados; al contrario: quien sí se podría llevar un número altísimo de distritos es precisamente Morena”, aseguró.

Destacó que lo que sí se debe “dar cuenta la oposición es que en las elecciones de Coahuila pasó lo que está pasando en muchos estados: que los votantes anti Morena se inclinan por el partido político que tiene más oportunidades de ganar”.

Prevén mayoría absoluta para tricolor en el estado

| Por Alan Gallegos |

A LA ESPERA de conocer los cómputos oficiales y la resolución de las impugnaciones en el proceso electoral de Coahuila, el PRI se perfila para tener mayoría absoluta en el Congreso local, con 16 diputados, a los cuales se sumarían dos de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), para un total de 18 diputados aliancistas.

En la prefiguración del Legislativo esbozada por el especialista Javier Martín Reyes, cuatro de los asientos serían para Morena, dos para Nuevas Ideas y uno para el Partido del Trabajo.

Actualmente, el Congreso de Coahuila está conformado por 10 diputados del PRI, cinco de Morena, cinco del PAN, uno del PT, uno del PVEM, dos del PRD y uno de UDC.

Es decir, Morena retrocedería un asiento, pero el PAN, de tener cinco legisladores, ahora no tendría ninguno.

El Tip: NUEVAS IDEAS podría debutar en el Congreso; esta fuerza política fue creada apenas el 24 de abril de 2025

La próxima Legislatura conservará parte de sus actuales perfiles, con al menos cuatro diputados encaminados a repetir en el cargo. Se trata de los priistas Luz Elena Morales, por el distrito 13; Álvaro Moreira, por el 16; Guillermo Ruiz, por el 2, y Felipe González, por el 10, quienes buscaron la reelección en los mismos distritos que actualmente representan y mantienen ventaja en los resultados preliminares.

Además, de la aplastante victoria del PRI, las recientes elecciones de Coahuila arrojaron una participación ciudadana “histórica”, de acuerdo con analistas electorales, ya que 51 por ciento de votación de la lista nominal representa el nivel más alto para unos comicios de este tipo en los últimos 20 años.

En entrevista con La Razón antes de los comicios, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez, reconoció que se esperaba una participación ciudadana cercana a 40 por ciento en los comicios.

Presidenta no descarta anomalías en votación

| Por Yulia Bonilla, Alan Gallegos y Tania Gómez |

Ante las sospechas expresadas por fuerzas políticas sobre los resultados electorales en Coahuila, donde el PRI resultó favorecido, la Presidenta Claudia Sheinbaum no descartó irregularidades y recordó que el caso puede seguir su curso por la vía jurisdiccional.

Consultada al respecto durante la conferencia matutina, la mandataria federal comentó que hay un procedimiento con el que las quejas pueden ser llevadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Tiene que seguir su procedimiento, ahí el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral. Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos”, declaró la mandataria federal.

Este lunes, los consejos nacional y estatales de Morena en el país manifestaron que los comicios estuvieron marcados por violencia institucional, persecución política y lo que definieron como el “QRgate, un sofisticado sistema de compra masiva de votos” en la entidad gobernada por el priista Manolo Jiménez, mediante el uso de códigos QR.

Por medio de un pronunciamiento público, condenaron la “detención ilegal y arbitraria de militantes de Morena y del PT, y el hostigamiento contra diputadas federales” de su movimiento, con la participación de policías estatales “como brazos de la intimidación electoral”.

Expresaron su disposición para acompañar al Comité Ejecutivo Nacional guinda en la ruta legal y jurisdiccional de defensa del voto ante las autoridades financieras y electorales.

Para el gobernador Jiménez, los perdedores de los comicios fueron el odio, la división, las grillas, las mentiras y la colusión con posibles delincuentes.

“Ganó el amor y el cariño a nuestra tierra, donde la mayoría de los coahuilenses queremos seguir viviendo en paz (...) Se venció el odio, la ira, la grilla, las alianzas con posibles delincuentes”, dijo el priista, en conferencia.

El mandatario estatal no se refirió a las denuncias de Morena sobre una presunta compra masiva de votos, pero pidió “darle la vuelta a la página”.

Al referirse al resultado electoral, el dirigente priista Alejandro Moreno dijo que su partido defenderá el voto de los ciudadanos y no va a permitir que “impongan a quienes no pudieron en las urnas”.

ASPECTO de los comicios del domingo pasado para renovar el Congreso estatal ı Foto: Cuartoscuro

“El PRI no permitirá que se pisotee la voluntad de las y los coahuilenses. La democracia no es un juego que se acomoda al gusto del poder. Si la ciudadanía habló, se respeta.

Punto. Lo que estamos viendo es un intento claro por presionar instituciones y fabricar narrativas para justificar su derrota”, dijo.

En contraste, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, reconoció que su partido enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana tras los resultados de la elección de Coahuila, donde, de acuerdo con los datos preliminares, su partido puede perder su registro.

La legisladora admitió que es necesario reconstruir la relación con el electorado.

En cambio, su compañero de partido, el senador Mario Vázquez, minimizó la posibilidad de que su partido desaparezca en la entidad y aseguró que, más allá de los números obtenidos por el PAN, los comicios dejaron una lección para la oposición: que Morena puede ser derrotado.