Ubican arsenal de alto poder en casa en Sonora

La Fiscalía General del Estado de Sonora dio a conocer que, en un cateo realizado en un domicilio ubicado en la calle Heken de la colonia San Xavier, en Ciudad Obregón, fueron aseguradas 10 armas largas, una ametralladora con capacidad de abastecimiento por cinta eslabonada, un fusil Barrett, cargadores y chalecos tácticos, 25 cajas de cartuchos útiles para arma larga, además de 14 envoltorios con sustancia granulada blanca.

En dicho cateo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y la policía municipal de Cajeme.

El Tip: CIUDAD OBREGÓN es el sexto municipio del país con mayor porcentaje de población que se siente insegura, con el 83.6% de percepción de inseguridad, según el Inegi

La fiscalía mencionó que el armamento, equipo táctico y demás objetos localizados quedaron bajo resguardo del agente del Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para determinar su relación con hechos previamente investigados y con posibles actividades criminales en la zona.

En otro cateo, la Fiscalía de Sonora indicó que detuvo a Jesús “N”, de 23 años, y a Manuel Ricardo “N”, de 21, por delitos contra la salud y por presuntamente estar vinculados con una célula criminal que opera en la zona.

De acuerdo con la fiscalía, la detención ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Galeras, entre Murcia y Navarra, en la colonia Las Misiones, Ciudad Obregón.

1 fusil Barret y una ametralladora decomisados

A los jóvenes les fueron aseguradas dos pistolas, cinco cargadores abastecidos —tres para arma larga y dos para arma corta—, así como 11 envoltorios de color naranja con sustancia granulada blanca, con características propias del narcótico conocido como metanfetamina.

Ambos fueron puestos a disposición del agente ministerial para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el delito contra la salud.

Con estas acciones, la fiscalía refrendó su compromiso con la seguridad y el Estado de derecho, fortaleciendo la coordinación interinstitucional con fuerzas armadas y corporaciones policiales para combatir los delitos