Aeropuerto Internacional de Oaxaca rompe récord con más de 7 mil 700 pasajeros en un día.

El Aeropuerto Internacional de Oaxaca alcanzó una cifra histórica de tránsito diario, con 7 mil 724 pasajeros registrado el pasado 3 de noviembre, superando el récord anterior de 7 mil 619 viajeros registrado el 21 de julio de 2023.

La Secretaría de Turismo (Sectur-Oaxaca) informó que esta nueva marca representa un incremento del 1.37 por ciento, impulsado por la ampliación de la conectividad aérea y el interés creciente de visitantes nacionales e internacionales.

De enero a octubre de este año, el 85.64 por ciento de las y los pasajeros correspondió a viajeros nacionales, mientras que el 14.35 por ciento fueron internacionales.

Actualmente, la terminal oaxaqueña recibe en promedio 137 vuelos semanales provenientes de siete destinos nacionales como Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Tijuana, Guadalajara, Cancún, Mérida y Monterrey, así como de tres internacionales: Los Ángeles, Houston y Dallas, en Estados Unidos.

Las aerolíneas que operan son: Aeroméxico, Volaris, Viva, United Airlines y American Airlines, que fortalecen la conectividad y consolidan a Oaxaca como uno de los destinos turísticos más dinámicos del país.

