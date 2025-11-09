Honroso para Sinaloa ser 1a sede en México de L’Etape Mazatlán by Tour de France: gobernador Rocha da banderazo

El gobernador Rubén Rocha Moya y los embajadores de L'Étape Mazatlán dan el banderazo de salida a los participantes.

Es muy honroso para Sinaloa ser la primera sede en México de esta ruta ciclista: el gobernador Rocha da banderazo de L’Étape Mazatlán by Tour de France 2025.

El gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de arranque a la carrera ciclista más famosa del mundo L’Étape Mazatlán by Tour de France 2025 en las bellas playas del puerto, junto a los embajadores y ex ciclistas profesionales españoles Joseba Beloki Aguirrezabalaga, Pedro Horrillo y Fermín Trueba. El evento reunió a más de 1,200 ciclistas profesionales y amateurs que vivieron la mítica experiencia del Tour de France.

Más de mil 200 ciclistas, entre profesionales y amateurs, inician la ruta de L'Étape Mazatlán by Tour de France 2025. ı Foto: Gobierno Sinaloa

El Gobernador Rocha señaló que es muy honroso para Sinaloa ser la primera sede en México de esta ruta ciclista, por lo que agradeció a la secretaria de Turismo Mireya Sosa y a la alcaldesa Estrella Palacios por las facilidades para realizar este importante evento.

“Para nosotros es muy significativo, muy importante que tengamos aquí el Tour de France. Estuve platicando con los participantes, están muy motivados, se sienten muy contentos por estar en Mazatlán“, dijo el Ejecutivo afirmando que después de las Olimpiadas y el Mundial, este es el evento deportivo más importante en el mundo.

Asimismo, subrayó que, la realización de esta justa deportiva de talla internacional, consolida a Mazatlán como un importante destino de turismo deportivo, abre nuevas ofertas no solo para vacacionistas, sino para deportistas de todo el mundo.

Cabe señalar que, Mazatlán se consolida como receptor de turismo y eventos deportivos, ya que, con la Copa Mazatlán y el Torneo Anual de Golf, este fin de semana el puerto capta más de 96 millones de pesos, informó la secretaria de Turismo.

Por su parte, el Ayuntamiento municipal implementa operativos de seguridad y rehabilita infraestructura deportiva para mayor comodidad de deportistas y acompañantes.

L’Étape Mazatlán by Tour de France es el evento deportivo que promueve el deporte y el turismo local con rutas Sprint, Ruta Larga y Ruta Corta de 37.7, 65 y 112.4 kilómetros por los bellos paisajes de Mazatlán y pueblos del municipio, lo que lo convierte en una experiencia inolvidable, con más de 1,200 ciclistas de México, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela y Alemania.

am