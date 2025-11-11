Van a Michoacán más de 10 mil de FA; ya hay capturas

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que una de las líneas de investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, involucra a su círculo de seguridad y su actuación al abatir al autor material del homicidio en el lugar de los hechos, ya que primero fue arrestado y luego ejecutado de un solo disparo.

“No se puede descartar ninguna línea de investigación, ninguna, desde el tema que haya fallado su círculo de seguridad y el por qué fallo, o si hay algo detrás del asesinato de Carlos Manzo”, refirió.

El Dato: El mandatario de Michoacán reveló que hace gestiones para que los elementos de la Guardia Civil puedan usar armas de alto calibre para reforzar el combate al crimen.

Añadió que se debe saber la motivación del homicidio y, aunque ya está confirmado que fue un grupo de la delincuencia organizada, se debe establecer qué célula fue y cuál fue la razón real para atentar contra el presidente municipal y arrebatarle la vida.

“Lo que tenemos que hacer es llegar a la verdad para que haya justicia; en eso estamos trabajando, para dar con esta motivación, con esta situación que generó este grave delito. Seguramente esta semana o cuando tenga información la fiscalía y la tenga corroborada con las instancias federales, se informará puntualmente de la información que se tenga. Lo principal es no especular sobre el tema e ir teniendo los resultados de las pruebas”, dijo.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla dijo que todas las líneas de investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo están abiertas.

Luego de que un reportero le preguntara si se descarta un móvil político en el asesinato, respondió: “Lo que hemos estado platicando con el fiscal es que están abiertas las líneas de investigación, todas, no una o dos, sino varias”.

El mandatario reiteró que tenía una buena relación con el edil de Uruapan y prueba de ello es que visitó más de 20 veces el municipio durante el año que llevaba gobernando Carlos Manzo.

Asimismo, subrayó que desde hace seis meses pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que los elementos de la Guardia Civil puedan usar armas de alto calibre para reforzar el combate al crimen organizado. “Hicimos esa solicitud desde enero o febrero y va por buen camino. Esperemos que con este nuevo Plan Michoacán… ayer platicaba con el secretario (de la Defensa Nacional, Ricardo) Trevilla y me dijo que iba por buen camino esa gestión”, dijo el gobernador.

Añadió que la Defensa es la instancia que autoriza el uso de este armamento en policías estatales con base en la legislación en materia de armas.

Reiteró que con armas de alto calibre se le darán mejores condiciones a la Guardia Civil para combatir a los grupos de la delincuencia organizada que operan en Michoacán.

También dijo que es de “llamar la atención” que hay municipios que no han aumentado su estado de fuerza, ni tampoco han contratado policías, así como no han hecho licitación para patrullas ni solicitado armamento ni municiones.

En ese contexto, ayer por la tarde arribaron mil 980 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a la 21 Zona Militar de Morelia, como parte del Plan Michoacán anunciado el domingo pasado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con medios locales, con la llegada de nuevos elementos de la Guardia Nacional suman un total de casi seis mil soldados desplegados actualmente en varios puntos del estado.

Detienen a 5 y aseguran armamento y explosivos

› Por Yulia Bonilla

Explosivos, lanzagranadas, drogas y otros insumos delincuenciales fueron asegurados con la detención de cinco personas como parte de los operativos desplegados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer los resultados de los operativos llevados a cabo entre el 6 y 9 de noviembre en los municipios de Buenavista, Cotija y Huetamo, que estuvieron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

Derivado de ellos, se logró la detención de las cinco personas a quienes se les aseguraron 20 armas de fuego, tres granadas, un lanzagranadas, 129 cargadores, cinco mil 918 cartuchos, 330 kilogramos de droga sintética, 52 kilos de material explosivo, siete vehículos, tres motocicletas y equipo táctico.

89.2 millones de pesos es el valor de los decomisos de droga en Michoacán

En el reporte de operaciones destacadas del fin de semana, el Gabinete también expuso que elementos de la GN y de la Defensa aseguraron seis vehículos, tres motocicletas, una ametralladora, un arma larga, un lanzagranadas, 72 cargadores, 850 cartuchos y 330 kilos de metanfetamina. Se estimó que el aseguramiento de la droga representa un monto de 89.2 millones de pesos (mdp).

También, en Buenavista Tomatlán, militares y policías estatales localizaron tres campamentos empleados por la delincuencia organizada y aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 220 cartuchos, cuatro chalecos y ropa tácticos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Michoacán (SSC) confirmó la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para fortalecer la seguridad junto a las corporaciones locales e impedir que los criminales se movilicen y desplacen en diferentes puntos de la entidad.

“Nuestra Guardia Civil trabaja en coordinación con Defensa, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y policías municipales y comunales, con apoyo de vehículos tácticos, helicópteros, buques y tecnología de vigilancia. Además, con la Operación Contención se refuerzan los límites del estado para impedir el movimiento de objetivos delictivos”, dijo la dependencia sobre los operativos realizados en coordinación con el Gabinete de seguridad.