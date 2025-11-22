Antonio Attolini debuta como luchador durante su informe legislativo en Torreón | VIDEO

Antonio Attolini, diputado de Morena en Coahuila, presentó su informe legislativo en la Arena Coliseo Tony Arellano de Torreón.

Antonio Attolini Murra, diputado de Morena en Coahuila, organizó un espectáculo de lucha libre en la Arena Coliseo Tony Arellano de Torreón, donde además debutó como luchador.

Como parte de su informe legislativo, el diputado local subió al ring para dar el triunfo a “los que cuidan al pueblo” frente a “los que roban”.

Inspirado en la entrada del célebre luchador estadunidense The Undertaker, Attolini irrumpió en la función, se lanzó desde la tercera cuerda y logró la cuenta de tres sobre “Los Romanitos”, equipo que aludía a Román Alberto Cepeda González, presidente municipal de Torreón, a quien el morenista señala como “el peor alcalde”.

Además de subirse a los encordados, Attolini organizó rifas de electrodomésticos, como licuadoras y televisiones, así como artículos como audífonos y bocinas, que entregó a los asistentes, cerca de mil personas según su propio cálculo.

Entre el espectáculo de lucha libre y los sorteos, el informe de Attolini duró apenas unos diez minutos, que cerró con el amago de presentar una denuncia de juicio político contra Román Cepeda González, a quien insistió en calificar como “el peor presidente municipal en la historia de Torreón”.

Más que exponer su trabajo en el Congreso del Estado de Coahuila, Attolini llamó a “iniciar revolución de las conciencias” y destacó sus acciones en torno al drenaje pluvial al poniente de Torreón.

