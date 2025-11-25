Madre interrumpe comparecencia del procurador de Hidalgo y acusa falta de justicia

Durante la comparecencia del procurador del estado de Hidalgo

Durante la comparecencia del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Ángel Fernández Hasbun, una mujer identificada como Dulce Olguín Sánchez irrumpió el evento para exigir justicia por casos que, según ella, han quedado estancados.

El incidente ocurrió la tarde del 24 de noviembre de 2025, ante diputadas y diputados del Congreso estatal.

Según su testimonio, Dulce tiene abiertas al menos dos carpetas de investigación ante la PGJEH: una por el homicidio de su hermano, Alan Omar Olguín Sánchez, y otra por violencia vicaria en contra de su hija.

Asegura que, aunque ha entregado toda la información sobre el presunto agresor —nombre, domicilio, datos familiares—, las autoridades no han detenido al presunto responsable ni dado avances sustanciales.

La comparecencia del encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, fue interrumpida por Dulce Olguín, una mujer que acusó omisiones y negligencia institucional en una carpeta por violencia vicaria y el reciente asesinato de su hermano. pic.twitter.com/bVVFPCXcVN — Áxel Chávez (@axelchl) November 24, 2025

Durante la sesión la mujer, tomó el micrófono, golpeó el escritorio del procurador y le reclamó directamente: “¿No lo pueden ubicar? ¿Qué no tenemos el C5i? ¿Acaso no pueden atrapar al asesino de mi hermano?”.

Su intervención generó conmoción en el recinto, la transmisión en vivo de la comparecencia fue interrumpida y el video oficial fue eliminado poco después.

Según lo que explicó el funcionario tras el incidente, el homicidio ocurrió en el marco de una riña el pasado 17 de noviembre, y existe una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Aun así, reconoció que las investigaciones avanzan todavía. “Entiendo el dolor de la señora, pero soy un procurador de puertas abiertas; he dado mi número de contacto y atiendo personalmente los casos”, declaró.

El caso de violencia vicaria también fue denunciado por Dulce. Señala que desde abril de 2022 no ve a su hija, de 12 años, y acusa al DIF Hidalgo y a la PGJEH de obstruir el acceso. La carpeta sigue sin judicializarse, aunque fue reclasificada como privación ilegal de la libertad y amenazas.

El reclamo de Dulce subraya el desgaste que viven muchas familias en espera de resultados y lanza un llamado público a las autoridades: “No hay diferencia entre un homicidio común y un feminicidio cuando se trata de mi hermano”, advirtió.

La comparecencia del procurador, interrumpida por una madre desesperada, evidenció una queja profunda por impunidad y falta de atención real.

La PGJEH enfrenta ahora no solo el reto de resolver los casos pendientes, sino también de recuperar la confianza de quienes buscan justicia.

MSL