Tras reclamo en tribuna, PGJEH defiende avances: hay orden de captura por homicidio en Hidalgo

El procurador Fernández Hasbun aclaró la situación del homicidio del hermano de Dulce Olguín

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que el caso denunciado públicamente durante la comparecencia de su titular, Francisco Fernández Hasbun, ante el Congreso estatal, está siendo atendido “en tiempo y forma”.

Desde el pasado 19 de noviembre, se emitió una orden de aprehensión contra el supuesto responsable del asesinato señalado por la denunciante, según confirmó la dependencia. Este paso forma parte de las diligencias iniciales, que permanecen en curso conforme al debido proceso.

▶ #Video | El procurador Fernández Hasbun aclaró la situación del homicidio del hermano de Dulce Olguín después de la postura e interrupción de una ciudadana. El funcionario explicó que el crimen ocurrió en el marco de una riña y que la PGJEH solicitó la orden de aprehensión… pic.twitter.com/2Wk14gijpD — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 26, 2025

La PGJEH enfatiza que su política institucional se basa en una modalidad de “puertas abiertas”, priorizando la atención a las víctimas. Este enfoque considera como esenciales la escucha activa y la empatía, sobre todo en situaciones dolorosas como homicidios u otros delitos graves.

En su comunicado, la institución aseguró que su compromiso es no minimizar ningún reclamo. En ese sentido, reiteró que cada denuncia recibida recibe seguimiento puntual, y que todas las investigaciones se realizan con apego estricto a la ley y al debido proceso.

El homicidio denunciado —cuyo contexto fue expuesto durante la comparecencia de Fernández Hasbun ante los legisladores— suscitó preocupación pública por la presunta vulnerabilidad de testigos o víctimas, y por el grado de impunidad que podría derivarse si no se actúa con diligencia.

La emisión de la orden de aprehensión abre una expectativa sobre el avance del caso y sobre la respuesta pronta y eficiente de las autoridades estatales.

Asimismo, la PGJEH enfatizó que, aunque la acusación se dio en el marco de una comparecencia oficial, eso no significa que el asunto se quede en declaraciones políticas, sino que la institución judicial ya ha puesto en marcha las rutas procesales correspondientes.

Enfatizó que la afiliación a las instituciones, la formalidad de los procedimientos y la observancia de las garantías jurídicas son parte del compromiso con la ciudadanía.

Con esto, la Procuraduría busca recuperar la confianza de la sociedad y mostrar que, frente a señalamientos públicos —incluso los de fuerte repercusión mediática— las autoridades pueden actuar con seriedad, responsabilidad y transparencia.

El llamado de la PGJEH a víctimas, familiares o testigos es acudir sin temor a denunciar: “ningún reclamo será minimizado; todas las denuncias tendrán seguimiento”, reza el comunicado oficial.

De esa forma, la dependencia reafirma su papel como garante del acceso a la justicia y la protección de derechos humanos, en particular el derecho de víctimas y afectados a obtener una respuesta judicial.

