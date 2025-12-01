Samuel García anuncia construcción del Puente de la Virgen sobre el río Santa Catarina.

Dentro de la estrategia de movilidad y planeación urbana, el Gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú anunciaron el inicio de la construcción del Puente de la Virgen, que conectará las avenidas Morones Prieto y Constitución sobre el Río Santa Catarina.

En su mensaje en las oficinas del DIF en la avenida Morones Prieto, el mandatario detalló las obras que se inician hoy para mejorar la infraestructura urbana de esta zona, destacando la construcción de dos puentes y la remodelación integral del Puente del Papa.

“Vamos a construir puentes para conectar la Independencia, la zona de medicina del Obispado con el metro. De aquí a mayo vamos a remodelar siete puentes, primero el del Papa, y ahora el nuevo puente del Papa, porque lo vamos a remodelar completamente, va a tener otros dos puentes gemelos“, explicó García Sepúlveda.

“Uno, es el que hoy arranca, el Puente de la Virgen, no sé si recuerden que teníamos una virgencita en el río que se la llevó la tormenta Alex y luego con el ciclón Alberto volvió a salir y justo en ese lugar está contemplado el Puente de la Virgen que va a conectar toda la zona de la Independencia, que es un barrio originario, tradicional de Monterrey y va a tener una entrada directa a una estación del metro que le vamos a llamar Estación La Virgen“.

El Puente de La Virgen brindará infraestructura en beneficio de los usuarios del área del Obispado, Loma Larga e Independencia de manera segura y accesible a las estaciones de la Línea 4 del Metro, facilitando sus traslados a sus actividades cotidianas.

Dicho Puente tendrá una longitud de más de 250 metros lineales y 13 metros de ancho.

Posteriormente, el Gobernador, su esposa y Gloria Bazán Villarreal, Directora General del DIF Nuevo León, encabezaron la peregrinación de esta dependencia al Santuario de La Virgen de Guadalupe.

La Directora agradeció las atenciones brindadas por el mandatario y la titular de AMAR a Nuevo León, y señaló que en esta ocasión se rompió el récord de asistentes al contabilizar más de mil 800 colaboradores del DIF y sus familias.

Tras la peregrinación, en donde se observó el colorido, la tradición y los festejos de la población hacia la virgen, el numeroso contingente asistió a la misa encabezada por el Arzobispo de Monterrey.

JVR