Sube a 2 cifra de muertos por explosión en Coahuayana, Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la explosión registrada esta mañana frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana dejó un saldo de dos personas fallecidas y siete más lesionadas.

Inicialmente, las autoridades habían reportado solo una víctima mortal, pero con el avance de las investigaciones se confirmó la segunda muerte.

Personal especializado de la @FiscaliaMich, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico realizan actos de investigación en Coahuayana, Michoacán, para determinar las causas que originaron la explosión registrada esta mañana frente a las instalaciones de… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 6, 2025

De acuerdo con el comunicado oficial, personal especializado de la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana, se trasladó de inmediato al lugar de los hechos para realizar actos de investigación y determinar las causas que originaron la explosión.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó los hechos, y aseguró que se trató de un “ataque directo”, el cual, de forma preliminar, dijeron era de una persona muerta y 10 heridos; posteriormente se actualizó la información y de que aumentó a dos personas muertas y 7 lesionadas.

“En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas”, escribió la SSP estatal.

La zona fue reforzada de manera inmediata con elementos de la Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional para proteger a la población y evitar riesgos adicionales. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales, donde reciben atención médica especializada, mientras que los equipos de peritos continúan con la recolección de evidencias en la escena del crimen.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal y las autoridades locales trabajan en coordinación para detener a los responsables. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el tipo de explosivo utilizado ni sobre posibles responsables, aunque se mantiene un operativo de vigilancia en la región.

La FGE reiteró su compromiso con la protección de los habitantes y pidió a la población mantenerse alejada de la zona mientras continúan las diligencias.

Asimismo, las autoridades locales han reforzado la comunicación con la comunidad para ofrecer información verificada y prevenir pánico entre los vecinos.

La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las causas del hecho y la identidad de las víctimas.

MSL