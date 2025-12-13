Farmacias del Bienestar: ¿por qué no operan en Guanajuato?

El modelo federal depende del IMSS-Bienestar, al cual Guanajuato no está incorporado.

A pesar del reciente anuncio del Gobierno federal sobre la creación y arranque de las Farmacias del Bienestar, un esquema para distribuir medicamentos gratuitos a grupos vulnerables, el estado de Guanajuato no participará de manera formal en el programa en esta primera fase, de acuerdo con autoridades locales y evaluaciones de especialistas.

El pasado 2 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el inicio del programa en el Estado de México, donde se colocaron módulos enfocados a la entrega de medicinas a personas beneficiarias del programa Salud Casa por Casa, dirigido principalmente a adultos mayores, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Según el gobierno federal, estas “farmacias” funcionan como módulos ubicados en exteriores de centros de salud o en Tiendas del Bienestar, desde donde los pacientes pueden recoger sus medicamentos sin costo con base en recetas médicas emitidas por profesionales de la salud.

No obstante, el gobierno de Guanajuato ha confirmado que no participará en el programa federal desde esta etapa, una decisión que las autoridades estatales atribuyen a la no adhesión del sistema local de salud al modelo IMSS-Bienestar, que es la columna vertebral institucional del plan federal para el abasto de medicamentos.

La Secretaría de Salud estatal, encabezada por Gabriel Cortés Alcalá, ha señalado que Guanajuato mantiene su propio sistema sanitario, con cobertura propia y autonomía para garantizar el abasto de fármacos en sus centros de salud.

Por ello, las Farmacias del Bienestar, tal como están concebidas por la Federación, no operarán formalmente en territorio guanajuatense en este momento.

Así, mientras en varias entidades avanzan los primeros pasos de este programa, Guanajuato se mantiene al margen, por ahora, de las Farmacias del Bienestar, aunque no se descarta que en fases posteriores se retomen negociaciones o formatos adaptados a la realidad estatal.

MSL