Inicia Gobierno de Jalisco operaciones de la Línea 4 en Tlajomulco de Zúñiga

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó el arranque de operaciones de la Línea 4 en la estación Tlajomulco Centro.

En un día histórico para Tlajomulco de Zúñiga y el estado de Jalisco, en cumplimiento al compromiso hecho con los habitantes del sur de la ciudad, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, encabezó el arranque a las operaciones de la Línea 4 del transporte público.

La obra estratégica transformará la movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), al conectar de forma rápida, eficiente y sustentable a Tlajomulco de Zúñiga con el resto de la ciudad.

Con este proyecto, que triplica la red de transporte en la ciudad, Guadalajara se posiciona como una de las metrópolis con mayor longitud de tren en Latinoamérica. ı Foto: Gobierno Jalisco

Con 21 kilómetros de trazo y ocho estaciones listas, el nuevo sistema tiene la capacidad para mover, al día, a 106 mil usuarios. Contará con cinco rutas alimentadoras, con 52 unidades para los usuarios.

“El transporte público quiero que sea mi principal legado, de mi gobierno, tenemos que seguir conectando al Área Metropolitana de Guadalajara y darle dignidad al transporte público (…); es decir, transporte público digno para las personas”, dijo el mandatario estatal.

La Línea 4 inicia operaciones para transportar a más de 106 mil usuarios diarios; será gratuita del 15 al 31 de diciembre. ı Foto: Gobierno Jalisco

El acceso será gratuito durante este período de prueba, del 15 al 31 de diciembre, en un horario de 6:00 a 21:00 horas, para que las y los ciudadanos puedan conocer la nueva infraestructura, conexiones y estaciones.

“Lo vamos a dejar gratuito de aquí a que acabe el año para que la gente lo pruebe, lo conozca, lo disfrute y que, por supuesto, conozcan esta nueva maravilla del transporte público que nos coloca como la mejor zona metropolitana, en toda Latinoamérica, en transporte público”, mencionó el Gobernador.

“Eso somos, eso es Guadalajara, una ciudad de primer mundo”, agregó.

El nuevo sistema de transporte público, con 21 kilómetros de trazo y ocho estaciones, busca transformar la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara. ı Foto: Gobierno Jalisco

La Línea 4 comenzará operaciones para transportar a más de 106 mil usuarios diarios, convirtiéndose en una solución de movilidad segura, sustentable y eficiente para miles de familias que diariamente se trasladan hacia Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

Lemus Navarro anunció que en 2026 continuarán los trabajos de transformación del transporte público en todo Jalisco.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó el arranque de operaciones de la Línea 4 en la estación Tlajomulco Centro. ı Foto: Gobierno Jalisco

Para el próximo año, se contemplan proyectos como la nueva línea de transporte público que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con al AMG, además de reforzar las operaciones de las líneas del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), mayor número de unidades para Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, así como el nuevo Sistema de Electromovilidad en Puerto Vallarta y el sistema de transporte metropolitano en la región Ciénega.

Amílcar López, Director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), informó que con la implementación de la L4, será la cuarta ciudad con mayor longitud de tren de Latinoamérica.

El nuevo sistema de transporte público, con 21 kilómetros de trazo y ocho estaciones, busca transformar la movilidad en el Área Metropolitana de Guadalajara. ı Foto: Gobierno Jalisco

“Hoy, con la Línea 4, triplicamos la red de transporte público, pasando los 126 kilómetros y en este primer año de la administración, gracias al liderazgo de nuestro Gobernador, crecimos el 20 por ciento”, indicó.

Con una celebración en la estación Tlajomulco Centro, Gerardo Quirino, Alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, expresó que hoy es un día de fiesta para el sur de la metrópoli, luego de 14 años de visualizar el proyecto.

La Línea 4 tiene un recorrido de extremo a extremo de 38 minutos y frecuencias de paso de 9 minutos, lo que permitirá ofrecer tiempos de traslado competitivos frente al automóvil particular y el transporte convencional.

am