Indagan video de asesino de Bravo

EL FISCAL general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que se investiga si el video en el que aparece presuntamente César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, presunto asesino del líder limonero Bernardo Bravo, es verídico.

Dijo que se revisan las características del contexto y del mensaje que se hace por parte del presunto narcotraficante, líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya.

“Estamos en la propia investigación y revisión de las características del contexto del mensaje que se hace por parte de este personaje, y ya que tengamos más elementos de la grabación de este video, podríamos dar alguna información adicional”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Delincuentes arrojan en la escena rosas secas Queman siete locales y tiran cuatro cuerpos mutilados en Michoacán

El martes circuló en redes un video en el que aparece Alejandro Sepúlveda dirigiendo un mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

Sepúlveda acusó a empresarios del sector limonero de pagar precios injustos a los productores citrícolas del Valle de Apatzingán.

En dicho video cuestiona a la mandataria federal y al secretario si el Gobierno federal está “para servir al pueblo o para empobrecerlo”.

El Botox aparece con chamarra y botas color café, pantalón de mezclilla, playera blanca y con barba sin afeitar, y de fondo se escuchan radios de comunicación.

El presunto líder criminal aseguró que el único centro de acopio que mantenía un precio justo fue cerrado por las autoridades en la localidad de Chandio y actualmente la mayoría de las industrias paga dos o dos pesos con 50 centavos por kilo, lo que, según él, no es suficiente para los productores.

Sepúlveda Arellano es señalado como líder de Los Blancos de Troya, grupo ligado a Los Viagras y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y también por ser presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo ocurrido el pasado 20 de octubre.

Bernardo Bravo Manríquez era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y días antes de su muerte había protestado por las extorsiones del crimen contra el sector limonero.