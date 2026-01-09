Queman siete locales y tiran cuatro cuerpos mutilados en Michoacán

Escena en la que abandonaron los cadáveres; luego llegaron las fuerzas de seguridad.

Ayer por la mañana, en las inmediaciones de la Plaza TextiCuitzeo, ubicada en el municipio de Cuitzeo, Michoacán, fueron localizados a pie de carretera cuatro cuerpos mutilados depositados en costales, encima de los cuales fueron dejadas rosas secas.

De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, los homicidas dejaron los cadáveres frente a dicha plaza comercial, hicieron detonaciones de arma de fuego y dejaron rosas secas, que “es muy común del Cártel de Santa Rosa de Lima que dejan flores posteriores a los hechos delictivos”.

El Dato: El Cártel de Santa Rosa de Lima opera en Guanajuato y se formó como un núcleo de bandas locales que se unieron para enfrentar las incursiones del CJNG en el estado.

Además, fueron incendiados siete locales comerciales en dicho lugar, considerado la plaza de venta de ropa más grande de México, la cual se localiza en la carretera Morelia-Salamanca km 45.3, en Cuitzeo, en los límites con Guanajuato (entre Uriangato y Moroleón).

La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal y del Ejército mexicano, en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargaría de las diligencias correspondientes a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció que abrió una carpeta de investigación tras los hechos violentos registrados. A través de un comunicado, indicó que personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) localizó un total de 10 costales plastificados de color blanco en el exterior de dicha plaza, en cuyo interior se encontraron los restos desmembrados de cuatro personas.

El Tip: En un inicio, el Cártel de Santa Rosa de Lima se dedicaba al robo de combustible, conocido como huachicol, pero ha ido incursionando en otras actividades delictivas.

Asimismo, se embalaron casquillos percutidos encontrados en el lugar, y se identificaron artefactos tipo bomba molotov, algunos detonados y otros aún sin estallar. También se levantó reporte de siete locales comerciales con signos de ahumado en su parte externa, aunque no se detalló si hubo personas lesionadas por el fuego.

Torres Piña señaló que este hallazgo podría estar relacionado con un modus operandi similar a otros casos en la zona, donde vehículos provenientes de Guanajuato abandonan restos humanos sobre la carretera, ya en territorio michoacano, dejando símbolos propios del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El lunes pasado fue localizado otro cuerpo desmembrado en condiciones similares en la misma zona limítrofe con Guanajuato, específicamente en una parada de transporte público.

El titular de la fiscalía indicó que en el crimen del lunes se identificó una camioneta roja que ingresó por el lado de Guanajuato, llegó a la altura de TextiCuitzeo, se dio la vuelta, generó algunas maniobras y sujetos a bordo bajaron las bolsas con el cuerpo desmembrado y las tiraron.

10 costales contenían los restos de las cuatro personas

“Pareciera que también es el mismo modus operandi, que entra un vehículo de Guanajuato, dejan los cuerpos y se retiran. A diferencia de este hecho del lunes, el día de hoy (ayer jueves) hacen algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas”, expuso.

Este hecho de violencia ocurrió el mismo día en el que el Gobierno de Michoacán presumió que el 2025 se colocó como el año con el registro más bajo de los últimos 10 años en homicidios.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, explicó que en el 2016 se registraron mil 476 casos; posteriormente se mantuvo un incremento sostenido, hasta el 2021, cuando el fenómeno llegó a 2 mil 761 casos de asesinato.

A partir del inicio de la presente administración, se comenzó a registrar una baja constante, hasta llegar a mil 272 casos perpetrados en 2025.