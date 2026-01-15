¿Cuándo son las preinscripciones del SAID?: Este es el calendario de fechas

Las preinscripciones para los alumnos de educación básica en línea para el Edomex estará disponible por medio del SAID en febrero, por lo que en La Razón te compartimos las fechas específicas de este proceso.

Mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), el gobierno del Estado de México pretende tener un proceso de registro de solicitudes de preinscripción para educación preescolar, primaria y secundaria ordenado y eficiente.

Asimismo, por medio del SAID se garantiza el ingreso de las y los estudiantes del Edomex para educación básica, así como para quienes ya estudian en alguna de las instituciones educativas públicas de la identidad.

Preinscripción SAID 2026 ı Foto: Especial

¿Cuándo son las preinscripciones del SAID?

Las prenscripciones en el SAID se realizarán en orden conforme el calendario en el que se establecen fechas para cada nivel educativo, y serán establecidas por las autoridades del Edomex.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el calendario correspondiente al 2026, pero de acuerdo con el gobierno del Edomex, durante enero se dará a conocer el calendario de preinscripciones y los requisitos.

Se estima que las y los alumnos de educación básica puedan realizar el preregistro a partir del 9 de febrero del 2026; sin embargo, el calendario oficial se dará a conocer por medio del Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México.

Se espera que como en años anteriores, durante las preinscripciones del SAID 2026 también se deba realizar el registro conforme la primera letra del primer apellido de cada estudiante.

Esta medida se toma con la finalidad de no saturar la plataforma, así como evitar errores durante en proceso de preinscripción en línea para educación básica del Estado de México.

Este registro en el SAID es obligatorio para todas las y los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria del Estado de México, pues esto garantiza que puedan tener un espacio en alguna institución educativa para el ciclo escolar 2026-2027.

Calendario Preinscripción SAID 2025 ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo inscribir en el SAID 2026?

Aún no se ha dado a conocer el proceso para la inscripción en el SAID 2026, pero se estima que el proceso sea igual o similar al de años anteriores, por lo que los pasos a seguir podrían ser los siguientes:

Ingresa a la página oficial del SAID.

Inicia el trámite dando clic en la opción “Trámite de preinscripción”, en donde se debe aceptar los términos y condiciones.

Posteriormente se debe ingresar la CURP del alumno y los datos personales.

Se debe seleccionar las escuelas cercanas al domicilio

Se deben ingresar los datos de la madre, padre o tutor

Una vez ingresados todos los datos, se debe confirmar que la información es correcta y posteriormente se debe generar el comprobante para imprimir la ficha de preinscripción.

Situaciones a considerar para la preinscripción en el SAID ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.