SAID Primaria Edomex 2026: Así puedes conocer en qué escuela quedó tu hijo

En el Estado de Mexico se busca garantizar el acceso de las niñas y los niños a la educación, por lo que la asignación de instituciones académicas para el ciclo escolar 2026-2027 es parte fundamental del proceso.

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) es el encargado de regular el ingreso de las y los estudiantes a primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria, y primero de secundaria.

Las madres, padres y tutores de los menores de edad pueden consultar la información y realizar los trámites durante el periodo que se encuentra abierto; que inició el pasado 9 de febrero del 2026.

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El proceso de preinscripción estuvo disponible para las escuelas públicas de educación básica de los Sistemas Estatal y Federalizado de los 125 municipios del Estado de México.

¿Cómo saber en qué escuela primaria se quedó mi hijo?

Los responsables de las y los aspirantes pudieron realizar el proceso de preinscripción en línea para primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en fechas específicas; desde el 9 de febrero hasta el 20 de marzo.

Además de las fechas establecidas en orden alfabético, también se contó con un periodo extraordinario el 21 y 22 de marzo para que se pudiera realizar el proceso de inscripción con éxito.

Los resultados de asignación serán publicados el 31 de julio del 2026 en el portal ofical edomex.gob.mx, mientras que los listados estarán disponibles en las escuelas el 3 de agosto del 2026.

Para poder consultar los resultados puedes ingresa al banner del SAID; y es muy importante que tengas a la mano tu comprobante de preinscripción y la CURP del aspirante para poder hacer la consulta.

Las y los estudiantes que tengan hermanos o hermanas en la misma escuela tendrán una asignación prioritaria, al igual que quienes tengan una cercanía entre la institución educativa y su lugar de residencia o el lugar de trabajo del adulto responsable.

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🗓️Tienes hasta el 31 de julio.

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Además, la selección del turno vespertino no está garantizada, pues esta depende de la disponibilidad que se tenga de espacios en cada una de las escuelas que participan en este proceso.

Las personas que cuenten con alguna duda o problema pueden comunicarse las 24 horas del día al CATGEM al número 800 696 9696, por correo a said.primaria@edugem.gob.mx, o por llamada a los números de Soporte y Sistema 722 167 13 66 y 722 214 72 58.

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