Tren Ligero Texcoco-La Paz: ¿Dónde estarán las estaciones y cuál será la ruta?

La Semov comenzará el trabajo de construcción del Tren Ligero Texcoco-La Paz, con lo que se brindará un nuevo medio de transporte para las personas que se mueven desde el Edomex a la CDMX.

De acuerdo con el presidente municipal de Chicoloapan, Javier Mendoza, desde hace dos meses se dió inicio a la Mesa de Paz en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la liberación de las vías para la construcción Tren Ligero Texcoco-La Paz.

La construcción del Tren Ligero Texcoco-La Paz tendrá una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, por lo que este proyecto representa la inversión más grande por parte del gobierno del Estado de México en cuanto a movilidad y transporte.

¿Dónde estarán las estaciones del Tren Ligero y cuál será la ruta?

En el Paquete Económico 2026 del Edomex se contempla el Metromex, que es un sistema integrado por ocho líneas de transporte público que conectarán con la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

El Tren Ligero de Texcoco-La Paz atravesará los municipios de Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan y La Paz; con la finalidad de estar conectado con la Línea A del Metro, en la estación La Paz.

En versiones previas se esperaba que las estaciones que tenga el Tren Ligero Texcoco-La Paz sean las siguientes:

Texcoco

Universidad Chapingo

San Bernardino

Centro Cultural Bicentenario

Villa Santiago Cuautlalpan

Central de Abasto Chicoloapan

Revolución

Rodeo Texcoco

La Magdalena Atlipac

La Paz

Sin embargo, se ha señalado que las posibles estaciones podrían ser las siguientes 12:

La Paz Los Reyes La Magdalena Conalep Los Reyes Francisco Villa Piedras Negras Central de Abastos Puerta Texcoco Centro Cultural Bicentenario San Bernardino Autónoma Chapingo Texcoco

Se estima que el tiempo de recorrido será de 30 minutos en total, pues operará con una velocidad de 41 kiómetros por hora, por lo que las personas que se trasladan desde estas zonas podrían ahorrar demasiado tiempo en sus recorridos habituales.

Este proyecto tiene un tiempo estimado de construcción de dos años, por lo que se espera que para el 2027 este Tren Ligero pueda comenzar a operar y estar disponible para los usuarios en dicho periodo de tiempo.

