Detienen a hombre en Puebla por robo de auto; víctima quedó colgada del vehículo en plena huida | VIDEO

Detenido el presunto responsable de robo de auto en Puebla, captado en un video viral.

Mario “N”, presunto responsable de un intento de robo de automóvil en Puebla, fue detenido este lunes luego de que se difundiera en redes sociales un video del momento en que, tras cometer el atraco, huyó a bordo del vehículo mientras la víctima permanecía colgada de la unidad .

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Valsequillo, en la capital poblana, cuando, de acuerdo con las grabaciones difundidas, una mujer gritó por ayuda mientras el detenido intentaba despojarla de su vehículo.

En las imágenes se observa que el presunto delincuente pone el automóvil en marcha y avanza sobre la avenida con la víctima aún a bordo, quien apenas logra sostenerse de la puerta del lado del conductor.

🚨🔴 Un delincuente se llevó a una mujer colgando de la portezuela de su propio vehículo sobre Bulevar Valsequillo, en Puebla capital, mientras ella gritaba por ayuda, en un intento de evitar que le robaran su auto.



De acuerdo con versiones preliminares, autoridades habrían… pic.twitter.com/5Zu2dDGrOB — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 20, 2026

Horas después, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla informó la detención del presunto responsable en calles de la colonia San José Xilotzingo, cerca del lugar de los hechos.

La corporación precisó que Mario “N” cuenta con antecedentes por los delitos de robo a negocio, contra la salud y lesiones. Tras su captura, le aseguraron un teléfono celular, dinero en efectivo y un automóvil , y fue puesto a disposición de la autoridad competente.

🚓 Durante una oportuna intervención, #LaPolicíaDeLaCiudad detuvo a un hombre por su probable participación en el delito de robo en la colonia San José Xilotzingo. pic.twitter.com/R3aDqnH4lI — SSC Puebla (@SSC_Pue) January 20, 2026

