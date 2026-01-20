Libia Dennise preside toma de protesta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, presidió la ceremonia de la Toma de protesta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, en el marco de edición 46 la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Este acto refrenda el compromiso colectivo de las ciudades patrimonio con la conservación de su legado histórico, cultural y urbano, pero también con una visión contemporánea que reconoce al patrimonio como un motor de desarrollo económico, social y turístico para su gente. Cuidar el pasado es una responsabilidad activa para generar bienestar presente y futuro.

Hoy, asumió la presidencia la alcaldesa de Guanajuato Capital, Samantha Smith Gutiérrez, marcando un nuevo capítulo de liderazgo para las ciudades patrimonio del país.

“La presencia de Guanajuato en este espacio, es para el Gobierno de la Gente, la reafirmación de una convicción profunda: cuidar el pasado no es un acto pasivo, es una responsabilidad activa con el bienestar presente y con el futuro de nuestra gente”, dijo la Gobernadora.

En todo el mundo, la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO reúne más de 1 mil 200 sitios de valor excepcional, distribuidos en cerca de 170 países.

Nuestro país, con 35 bienes inscritos, se sitúa entre las siete naciones con mayor número de sitios patrimonio del mundo y es el primer lugar en el continente americano. Este dato no sólo es motivo de orgullo: es testimonio del compromiso de México con la preservación de su memoria, su identidad y su diversidad cultural, señaló Libia Dennise.

“Somos el único estado de México que tiene dos ciudades reconocidas como Patrimonio Mundial: nuestra orgullosa Guanajuato Capital y la siempre sorprendente San Miguel de Allende. Estas dos joyas urbanas han sido, y seguirán siendo, faros de identidad, historia, cultura, y, sobre todo, del espíritu humano que ha sabido sobreponerse, renacer y construir comunidad a lo largo del tiempo”, comentó.

Resaltó que la presidencia de esta asociación sea asumida por la alcaldesa de Guanajuato Capital, Samantha Smith Gutiérrez, iniciando así un nuevo capítulo de liderazgo para las ciudades patrimonio. “Cuentas con todo el apoyo del Gobierno del Estado y el mío propio para lograr grandes resultados”.

Las ciudades patrimonio son un tesoro irremplazable. Representan la memoria de nuestros pueblos, la creatividad humana y la esperanza de generaciones enteras. Hoy quiero hacer un gran reconocimiento a todas las Ciudades Patrimonio que integran esta Asociación, porque sé que cada una está muy orgullosa y con justa razón. Sigamos cuidando este patrimonio que pertenece a México, pero también al mundo, apuntó la Gobernadora.

JVR