Sinaloa muestra su diversidad turística en España.

La Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, realizó en Madrid, España, una presentación de los destinos de Mazatlán y Los Mochis con la ruta “Del Mar a la Montaña”.

En el marco de FITUR 2026, esta presentación mostró la diversidad de los destinos sinaloenses con el objetivo de abrir nuevas oportunidades de promoción y comercialización para Sinaloa en mercados internacionales.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo estatal, señaló que “Del Mar a la Montaña” es una experiencia que conecta destinos, culturas y paisajes de Sinaloa ante mercados internacionales.

“Estamos dando a conocer todas las maravillas que tiene nuestro hermoso estado, gastronomía, historia, cultura, raíces y paisajes naturales, venimos promoviendo cinco rutas con especial énfasis en la ruta ‘Del Mar a la Montaña’, de Mazatlán, la Perla del Pacífico, en donde se viven un mar de historias, hasta Los Mochis, la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre y El Fuerte Pueblo Mágico que forma parte de la ruta del tren El Chepe Express”, afirmó.

La presentación se realizó ante más de 50 tour operadores, agentes de viaje y medios especializados.

“Seguiremos trabajando, potencializando el turismo en nuestro estado, bajo el liderazgo de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, quien es un gran impulsor del turismo en Sinaloa”, apuntó la funcionaria estatal.

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) es un evento clave para los mercados emisores y receptivos, donde este año México es el país invitado y es representado por los 32 estados que lo conforman.

Este encuentro anual reúne a profesionales con alto poder de decisión, empresas líderes, destinos internacionales y visitantes apasionados por descubrir las últimas tendencias del turismo.

Se trata de una plataforma única para generar negocio, lanzar proyectos, establecer alianzas y acceder a formación de vanguardia.

El público general que asiste puede explorar destinos, participar en experiencias interactivas y conocer de primera mano la oferta turística global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR