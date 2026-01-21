Alcalde de Catemaco genera polémica al asistir a partido de Champions en viaje a España

Alcalde de Catemaco genera polémica al asistir a partido de Champions durante viaje por FITUR 2026.

El alcalde de Catemaco, Manuel Eduardo Toscano, generó polémica al asistir a un partido de la Champions League durante un viaje realizado a España con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

El propio alcalde fue quien compartió un video desde el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, donde justificó su presencia en el lugar afirmando que correspondía a un pequeño recorrido “por sus lugares más importantes con el fin de entender las diferentes formas de pensar, de vivir y su cultura”, para ofrecer mejores experiencias.

“Estamos haciendo un pequeño recorrido por Madrid, por sus lugares más importantes con el fin de entender las diferentes formas de pensar, de vivir, su cultura, y de esa forma ofrecer a todos los que nos visiten, en este caso españoles, un lugar que sea único, ameno, que les entienda y que les reciba con el corazón”, señaló en el material que publicó en su red social de Facebook.

Manuel Eduardo Toscano, con apenas 20 días en el cargo, asistió al partido entre el Real Madrid y el Mónaco, de la Jornada de la UEFA ChampionsLeague. El resultado fue aplastante para los dirigidos por Álvaro Arbeloa, quien debutó en la competición como DT.

Alcalde de Catemaco genera polémica en redes sociales

Usuarios en redes sociales le reclamaron a Manuel Eduardo Toscano, alcalde de Catemaco, que tendría que estar viendo la administración del ayuntamiento y no el futbol. Sin embargo, se informó que acudió a ver el encuentro que terminó 6-0 para el Real Madrid después de terminar sus labores en la FITUR 2026.

Algunas de las expresiones vertidas en las redes sociales fueron las siguientes:

Si se pudiera llevar como invitado a unos dos o tres catemaqueños del pueblo para que también tengan la oportunidad de entender y tengan una visión de lo que usted quiere hacer y dar a esta bonita ciudad

Ahí se fue el predial

Que buena manera de gobernar Catemaco y el malecón sin luz

No más no metas tus gastos al erario municipal

JVR