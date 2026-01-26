Sinaloa fortalece su proyección internacional en la FITUR.

El estado de Sinaloa reforzó su proyección internacional en la Feria de Turismo FITUR, realizada del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

Durante su intervención en la conferencia Semanera de este lunes, junto al gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la participación de la entidad en FITUR estuvo fundamentada en tres ejes estratégicos: promoción y comercialización; atracción de inversión y fortalecimiento de la conectividad aérea.

“La semana pasada estuvimos presentes en FITUR, la feria internacional de turismo más importante del mundo, donde México fue el país socio, lo que significa que México tiene toda la visibilidad, antes, durante y después de la feria. Estuvieron presentes 156 países de todo el mundo y de México estuvimos los 32 estados de la República”, afirmó.

En este sentido, se tuvieron más de 400 citas de negocios con promotores turísticos de España, Rusia, África, Medio Oriente y Sudamérica, así como líneas aéreas, medios de comunicación especializados y socios comerciales estratégicos.

En cuanto a promoción, se realizó una presentación de destino ante 50 agentes de viaje, tour operadores y medios especializados, mostrando cinco rutas turísticas a través de todo el estado.

“Como todos ustedes saben, Mazatlán es uno de los principales destinos de sol y playa a nivel nacional e internacional, pero nuestro gobernador nos ha pedido que demos a conocer todo el estado y bajo esta instrucción fuimos con cinco rutas, poniendo mayor énfasis en la ruta Del Pacífico a las Barrancas, que inicia en Mazatlán, sale a Los Mochis, que es la puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, donde dimos a conocer Topolobampo, Maviri, El Fuerte, que es uno de nuestros cinco Pueblos Mágicos”, resaltó.

Además de las citas de negocios con socios comerciales, con el objetivo de reforzar alianzas, se mostró parte de la historia y costumbres que le dan vida a Sinaloa.

“Fuimos promoviendo nuestras raíces, cultura costumbres, a nuestros artesanos, nuestras cocineras tradicionales, que es lo que nos hace únicos, lo que nos diferencia de los 156 países participantes”, enfatizó.

Para darle un mayor impulso a la conectividad aérea se tuvieron reuniones con aerolíneas como Volaris, Viva Aerobús, WestJet, dando como resultado la creación de nuevas rutas que se darán a conocer próximamente.

Y en cuanto a la atracción de inversión turística, la funcionaria estatal afirmó que grupos hoteleros importantes se mostraron muy interesados en la entidad.

“Muy interesados en la inversión, grupos de cadenas muy importantes como Barceló, Iberostar y RIU, este último reiterando su compromiso en la inversión en Mazatlán, donde es uno de los cinco hoteles más grandes del mundo que va a estar en Mazatlán; tuvimos muy buenos resultados y una vez que se concreten estas inversiones se van a estar dando a conocer”, puntualizó Sosa Osuna.

