En ataque a traductores de señas ven asunto familiar

EL GOBERNADOR de Michoacán, Alfredo Ramírez, dio a conocer que el móvil del asesinato de los intérpretes de lengua de señas Víctor Manuel Mujica y su esposa Anayeli Hernández, junto con su hija de 12 años, se trató de un tema familiar en el que participó más de una persona.

“Es un crimen muy doloroso y lamentable, felicito a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Civil, porque de inmediato se montó un operativo con toda la inteligencia que permitió dar pronto con uno de los posibles responsables”, expresó.

Agregó que la fiscalía sigue trabajando para dar con más responsables, ya que se sabe que no actuó solo y que el detenido resultó ser familiar de las víctimas.

El mandatario dijo que el presunto responsable del triple homicidio ya fue presentado ante un juez y se le amplió el término constitucional, por lo que la próxima audiencia será el 30 de enero.

“Está la fiscalía trabajando arduamente para dar con otra u otras detenciones; se sabe que no actuó solo esta persona que resultó ser un familiar de una de las víctimas. No va a quedar impune, ya hay un detenido y hay elementos suficientes; sólo estamos a la espera de que se haga la audiencia ante el juez, pero no quedará impune. Estamos tras las pistas; es un tema, es un señor de los que denominan, pues, es un tema familiar, lo que todas las investigaciones están arrojando”.

El mandatario también reveló que conocía a las víctimas, en su paso como diputado local, ya que laboraban como intérpretes de lengua de señas mexicanas en el Congreso del estado, pero también prestaban sus servicios a otras instituciones públicas y privadas.

Adelantó que este martes se darán a conocer más detalles en conferencia de prensa sobre temas de seguridad, en la que estará presente el fiscal Carlos Torres Piña y en la que también se abordarán avances sobre el caso del asesinato de Carlos Manzo.