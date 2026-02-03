¿Cuándo es el simulacro sísmico en Edomex 2026? Fecha, hora y lugares con alerta

El Gobierno del Estado de México anunció la realización del primer simulacro sísmico del año 2026, el cual se llevará a cabo el próximo miercoles 18 de febrero, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la cultura de la protección civil y la preparación de la población ante un sismo de gran magnitud.

¿A qué hora es el simulacro en Edomex?

De acuerdo con la información oficial, el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en distintos puntos del territorio mexiquense y la alerta sísmica se activará puntualmente a las 11:00 horas.

Las autoridades precisaron que se trata de un simulacro, por lo que llamaron a la ciudadanía a mantener la calma y seguir los protocolos establecidos únicamente como ejercicio preventivo.

La seguridad empieza en casa y se fortalece en comunidad. 🏠👨‍👩‍👧‍👦

Prepárate para el Primer Simulacro por Sismo 2026: arma tu Mochila de Emergencia, identifica zonas seguras y participa de manera informada.

📅 18 de febrero | ⏰ 11:00 horas

🔗 https://t.co/zCd3LJvcL3#ElPoderDeServir pic.twitter.com/nxZvcsQRg7 — Gobierno del Estado de México (@Edomex) February 3, 2026

¿En que municipios sonara la alerta?

La alerta sísmica se escuchará en varios municipios del Estado de México, principalmente en aquellos que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, donde ya se cuenta con infraestructura de altavoces y sistemas de aviso sonoro instalados en espacios públicos.

Entre los municipios del Edomex donde está previsto que se active la alerta sísmica se encuentran:

Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Texcoco

Las autoridades aclararon que la activación de la alerta dependerá de la cobertura de los sistemas instalados en cada municipio, por lo que no necesariamente se escuchará en todas las colonias.

El simulacro tiene como finalidad evaluar el funcionamiento de los sistemas de alerta sísmica, así como la respuesta de la población ante un escenario hipotético de emergencia. También permitirá revisar los tiempos de reacción y la coordinación entre autoridades estatales, municipales y cuerpos de protección civil.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar de manera responsable, identificar rutas de evacuación y puntos de reunión, y atender las indicaciones que emitan las instancias de Protección Civil durante el desarrollo del ejercicio.

MSL