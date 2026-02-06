Habrá más arrestos de funcionarios: Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, adelantó que vendrán más detenciones de funcionarios presuntamente vinculados con la actividad ilícita del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien fue detenido este jueves. “De otros alcaldes no tengo información, de otros funcionarios sí, no puedo decir nombres porque ya no estarían allá”, dijo.

El mandatario emecista celebró las acciones coordinadas con el Gobierno federal para lograr la detención del alcalde de Tequila y garantizó la gobernabilidad en el ayuntamiento.

“Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con el secretario de Seguridad @OHarfuch, por la detención del alcalde de Tequila, junto con un grupo de funcionarios municipales vinculados a actividades de extorsión. Asimismo, he tenido comunicación directa con @SEGOB_mx, para garantizar la gobernabilidad en el municipio.

El Dato: La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que en su partido no existen intocables ni pactos de impunidad; se debe investigar y sancionar conforme a la ley.

“Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila. Reconozco el trabajo comprometido de la @SSPCMexico, del @GobiernoMX y de la Presidenta @Claudiashein en el combate a la extorsión y a la corrupción. Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre”, señaló a través de redes sociales.

Lemus Navarro asistió a la conmemoración del aniversario de la Constitución en Querétaro; desde allí señaló que, tras la captura del presidente municipal de Tequila, los gobiernos federal y estatal analizan las rutas a seguir en la demarcación, entre las que se contempla que el Ejército asuma el control de manera temporal.

Además, aseguró que ambos niveles de gobierno buscan qué ruta seguir en cuanto a dos asuntos, donde el primero es darle “viabilidad política, constitucional y de gobernabilidad” a Tequila.

El segundo es el del mando en seguridad que guiará a partir de ahora, en donde se estudian tres opciones: la primera, que el gobierno estatal intervenga, debido a que otro de los detenidos fue el director de Seguridad Pública del municipio, Juan Manuel Pérez.

La segunda, expuso, es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o el Ejército asuma el control; la tercera opción es que, quien asuma como alcalde o alcaldesa interina, tome la decisión de quién quedará al frente.

“Hay tres opciones que estamos ahora analizando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública federal. Una, que el gobierno del Estado de Jalisco intervenga la policía de Tequila; hay que recordar que uno de los detenidos es el director de Seguridad Pública del municipio de Tequila. Segunda opción: que la propia Secretaría federal o el Ejército mismo puedan tomar las riendas de la comisaría de Tequila.

“Y tercera opción: permitir que el presidente o presidenta municipal interina que defina el propio ayuntamiento nombre a un director de seguridad pública. Es una determinación muy importante que estaremos valorando con el Gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública, para tomar una decisión que le dé tranquilidad a la gente”, declaró.

En conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que se hará cargo de la vigilancia del municipio de Tequila tras la detención del alcalde. Además, se realizó una inspección administrativa a la Comisaría de Seguridad Pública, lo que incluye una revisión a la licencia colectiva que podría derivar en desarme de los oficiales municipales.

“Actualmente, se encuentra un convoy de la policía estatal, dando seguridad y atendiendo los reportes que pudieran salir por parte del escudo urbano. ”.

Por la tarde, el mandatario estatal refrendó su compromiso con el pueblo de Tequila: “No están solos, cuentan con todo mi respaldo”.

A través de un videomensaje, señaló que, “ante la detención del presidente municipal y otros trabajadores del municipio, he estado en comunicación directa con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Secretaría de Gobernación para regresar la paz a Tequila. Por ello, reforzamos la seguridad con elementos estatales, en coordinación con las fuerzas federales. Nos aseguraremos que exista gobernabilidad, que la Policía esté para cuidarles y para que las familias y las empresas puedan seguir trabajando con tranquilidad.

“Además, vamos a estar cerca con apoyo y presencia del gobierno, caravanas de servicios públicos, ferias de empleo y actividades culturales que fortalezcan la vida del municipio y el trabajo de su gente.

“Adicionalmente a ello vamos a tener muchas actividades para el Mundial de Fútbol en Tequila…Vamos a hacer todo lo que esté de nuestro lado para regresarle la paz y la prosperidad a Tequila. Tienen todo mi apoyo”, agregó.

Que se indague a Leonel Godoy y a Raúl Morón

Por Alan Gallegos

La alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, pidió que se investigue al diputado Leonel Godoy y al senador Raúl Morón a quienes señaló como los autores intelectuales del asesinato de su esposo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En una publicación en sus redes sociales, la alcaldesa subió la foto de ambos legisladores y celebró la detención del presidente municipal de Tequila.

Aseguró que los legisladores morenistas fueron señalados por Carlos Manzo de estar vinculados con el crimen organizado y pidió que se investigue a todos.

“Aplaudo la detención que se realizó en contra del presidente de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, por estar ligado a temas de extorsión, además de estar relacionado con alguna célula delictiva”, señaló.

“Sigo confiando en que se le hará justicia a Carlos Manzo. Que se investiguen a todos. ¡Ya no más autores materiales! ¡Queremos a los autores intelectuales!”, expresó.

Cabe mencionar que la viuda de Carlos Manzo no ha sido la única que ha culpado abiertamente a los legisladores, ya que el diputado local y presidente del PRI en Michoacán, Memo Valencia, también ha pedido la detención del diputado federal Leonel Godoy.