Capturan a seis hombres que fingían ser policías ministeriales en Edomex

Seis hombres que presuntamente se hacían pasar por agentes de la Policía de Investigación fueron detenidos en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, durante un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La institución informó que los detenidos fueron identificados como Víctor Jesús “N”, Alejandro “N”, Omar Eliel “N”, Jorge Luis “N”, David Ulises “N” y Jan Carlo Alejandro “N”, quienes fueron asegurados por su probable participación en los delitos de simulación de vehículo oficial, uso indebido de insignias y portación de arma prohibida.

De acuerdo con la autoridad estatal, los individuos portaban insignias apócrifas y operaban como si fueran policías ministeriales. Además, utilizaban un vehículo con características similares a los oficiales, por lo que aparentaban pertenecer a la corporación encargada de las labores de investigación.

Portaban insignias apócrifas, armas y un vehículo similar a los oficiales ı Foto: Especial

Durante la intervención, los detenidos también fueron encontrados en posesión de armas, lo que reforzó la sospecha de que realizaban actividades ilegales bajo la apariencia de autoridad. Los sujetos se identificaban ante ciudadanos como elementos ministeriales y simulaban operativos, con lo que aparentaban contar con facultades para detener o revisar personas y vehículos.

La Fiscalía mexiquense indicó que los seis hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y si están relacionados con otros ilícitos.

La Policía de Investigación es la corporación encargada de ejecutar órdenes de aprehensión, cateos y actos de investigación bajo conducción del Ministerio Público. Por ello, hacerse pasar por sus integrantes constituye un delito grave, ya que implica atribuirse funciones exclusivas de la autoridad y puede afectar directamente a la población.

Tras la detención, la FGJEM inició las diligencias correspondientes para establecer si los implicados participaron en otros hechos delictivos. También se analizarán los objetos asegurados y la posible procedencia del armamento.

La dependencia reiteró que únicamente los agentes debidamente acreditados pueden realizar revisiones, aseguramientos o detenciones, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de intervención por personas que no puedan acreditar plenamente su calidad de servidores públicos.

