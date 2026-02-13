Ronald Johnson se reúne con Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, sostuvo una reunión con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la que subrayó la relación económica y social que mantiene la entidad con el país vecino, particularmente en el sector automotriz.

El encuentro fue dado a conocer este 13 de febrero de 2026 por el propio diplomático a través de sus redes sociales. En su mensaje, Johnson señaló que Guanajuato “refleja con claridad los fuertes lazos” entre ambas naciones, al mencionar tanto la industria manufacturera como la presencia de ciudadanos estadounidenses que viven o visitan el estado.

“Me reuní con la gobernadora Libia Dennise de Guanajuato, un estado donde se reflejan con claridad los fuertes lazos, desde el sector automotriz hasta los miles de estadounidenses que viven y visitan la entidad”, escribió.

El embajador agregó que, en el marco de la cooperación bilateral impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y México, la coordinación con autoridades locales contribuye a “construir comunidades más seguras y más prósperas”.

Guanajuato es uno de los principales polos industriales del país y concentra una importante base de producción automotriz y de autopartes. En la entidad operan armadoras internacionales y proveedores de la cadena de suministro, lo que ha convertido al estado en un punto clave para la integración económica de América del Norte bajo el T-MEC.

La reunión se inscribe dentro de la agenda diplomática de la representación estadounidense en México, que mantiene contacto directo con gobiernos estatales para temas de inversión, comercio, seguridad y atención a ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano.

Hasta el momento no se han informado acuerdos específicos derivados del encuentro; sin embargo, el acercamiento ocurre en un contexto de fortalecimiento de la cooperación económica regional y del intercambio comercial entre ambos países.

