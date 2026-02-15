‘Arriba la Tambora’

Con más de 500 mil asistentes se lleva a cabo el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

Más de 500 mil personas se congregaron a lo largo de la avenida Del Mar por el primer desfile del Carnaval “Arriba la Tambora”

Desfile “Arriba la Tambora” del Carnaval de Mazatlán 2026.
Desfile “Arriba la Tambora” del Carnaval de Mazatlán 2026. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

El primer desfile del Carnaval “Arriba la Tambora” arrancó esta tarde del domingo 15 de febrero con una asistencia de más de 500 mil personas a lo largo de la avenida Del Mar, en el cuarto día de la máxima fiesta de los porteños.

De acuerdo con información del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en este primer desfile participan 32 carrozas reales, carros alegóricos y monigotes, así como 23 comparsas llenas de algarabía, color y ritmo.

Negocios sinaloenses, nacionales e internacionales, con sede en el puerto mazatleco, inician el desfile en el paseo costero, anunciando el paso de las grandiosos carros alegóricos.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Gobernador Rubén Rocha Moya recibe a turistas en el Carnaval Internacional de Mazatlán.
Sinaloa

Rocha Moya da la bienvenida a turistas que disfrutan del Carnaval Internacional de Mazatlán